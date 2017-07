Allegro e Indra insieme per offrire servizi al mercato di Trading and Risk Management di Redazione Data Manager Online 25 luglio 2017















Le due società collaboreranno a livello mondiale nell’implementazione di Allegro Horizon, la soluzione leader di Allegro per il trading di commodities che aumenta le performance riducendo costi e offrendo maggiore flessibilità alle operations

Allegro Development Corp., fornitore leader di software per il trading delle materie prime, ha annunciato l’ampliamento della partnership con Indra, una delle principali società di consulenza e tecnologia in tutto il mondo, per offrire servizi per il trading di commodities e per la gestione del rischio (CTRM, Commodity Trading and Risk Management).

Allegro e Indra hanno firmato il loro primo accordo quasi dieci anni fa, collaborando in questi anni per offrire servizi ai propri clienti in tutto il mondo, con un particolare focus in America, Europa e Asia-Pacifico. L’ alleanza strategica è stata ora ampliata: Indra implementerà e offrirà supporto a livello mondiale per Allegro Horizon, la soluzione leader di supporto al trading di materie prime e gestione del rischio per le medie e grandi imprese.

I clienti delle due società otterranno benefici significativi nelle proprie operations. Il software CTRM di Allegro migliorerà la visibilità del business e dei margini, mentre ridurrà i costi del trading delle commodity e i costi di proprietà del software.

Indra è presente in oltre 140 Paesi e, anche grazie alla crescente presenza internazionale di Allegro, le due società saranno più pronte che mai a gestire le implementazioni della soluzione di trading, in tutto il mondo. Un punto importante è rappresentato dal fatto che la collaborazione farà leva sulle conoscenze e sull’esperienza a livello locale dei due partner. Grazie alla portata geografica dell’accordo, Indra e Allegro ottimizzeranno il processo di installazione della soluzione, lo sviluppo di eventuali estensioni funzionali, il reporting, le interfacce della soluzione, e potranno offrire un miglior servizio di manutenzione e supporto dopo l’avvio dei progetti.

“Grazie al lavoro condotto con Allegro sin dal 2008, conosciamo a fondo le prestazioni della sua piattaforma CTRM e il beneficio che trasferisce ai nostri clienti. Tutto il team di Indra è entusiasta di consolidare questo rapporto, ma i veri beneficiari saranno gli acquirenti: venditori, produttori e consumatori di soluzioni leader nel settore per il miglioramento delle loro attività”, ha spiegato Leonardo Benitez, direttore Utilities di Indra.

“Non avremmo potuto chiedere un partner migliore di Indra. Non c’è dubbio che i suoi professionisti di tecnologie presidino la maggior parte delle aree del mondo. Ma questa è solo la punta dell’iceberg di tutto quello che Indra offre al mercato. Sono esperti nella soluzione Allegro. Conoscono le necessità dei clienti e apportano la loro ampia esperienza in ogni progetto. Inoltre, conoscono le sfide che occorre superare per raggiungere il successo in un business come quello del trading delle commodities, in continua evoluzione. In Allegro, siamo tutti molto entusiasti di questo nuovo capitolo della nostra partnership”, ha dichiarato Jonathan English, direttore generale Sales globali di Allegro.