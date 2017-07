Cambio ai vertici di SOLUTIONS 30 Italia di Redazione Data Manager Online 28 luglio 2017















Antonio Caroppo nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione



Antonio Caroppo è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione di SOLUTIONS 30 Italia, filiale del gruppo francese SOLUTIONS 30. Caroppo ha iniziato la sua carriera professionale in Sirti dove ha ricoperto diversi incarichi in Italia e all’estero, nel settore delle reti a lunga distanza. Nel 1981 è passato alla AET Telecomunicazioni di Torino come responsabile della Direzione Reti di Accesso e in seguito come capo della Divisione Reti. Nel 1992 è nominato direttore generale della società, carica che ha mantenuto fino al ’95, quando AET è confluita in Sirti. Nel marzo 2001 è entrato a far parte di Italtel, con l’incarico di direttore generale e la responsabilità dell’ASA ‘Network Business Services’, proseguendo la sua carriera in Sielte di cui, nel 2002, è diventato amministratore delegato.

Caroppo subentra a Ferruccio Borsani, presidente del consiglio di amministrazione di SOLUTIONS 30 Italia dal 2015, di recente nominato amministratore indipendente del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia. “Ringrazio gli azionisti ed il management di SOLUTIONS 30 per l’esperienza e le attività svolte insieme in questi anni. SOLUTIONS 30 è una realtà imprenditoriale dinamica, con un respiro internazionale e con un modello di business unico ed estremamente efficace per la qualità del servizio offerto ai propri clienti” dichiara Borsani che, pur ritirandosi dal ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, continuerà la sua collaborazione con l’azienda in qualità di Advisor.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato assegnato”, commenta Caroppo; “SOLUTIONS 30 è un’azienda dinamica che mantiene sempre una forte attenzione alla solidità finanziaria ed economica e raggiunge da anni ottimi risultati grazie alla sua politica di crescita per acquisizioni. Si tratta di una realtà solida che basa il suo successo sulla conoscenza del settore e sulla capacità di entrare in sintonia con i propri clienti in Italia come all’estero fornendo loro soluzioni sostenibili e adatte alle loro richieste”.

Nel 2016 il gruppo SOLUTIONS 30 ha registrato una crescita del 53%, l’incremento delle attività è stato trainato soprattutto dall’installazione della fibra ottica, dall’implementazione di infrastrutture internet ad altissima velocità e dall’installazione dei contatori intelligenti. Il fatturato del gruppo è cresciuto grazie all’integrazione delle società acquisite in diversi paesi europei.

Ruggero Fortis, direttore generale di SOLUTIONS 30 Italia e presidente di SOLUTIONS 30 Spagna afferma: “Abbiamo piena fiducia nelle capacità di Antonio Caroppo di guidare gli aspetti di gestione nonché di tenere i rapporti con i partner e gli organi istituzionali”.