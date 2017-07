Diabete, 4 bicchieri di vino a settimana per prevenirlo di Valentina Scotti 31 luglio 2017















Una ricerca danese indica il vino rosso come rimedio per tenere lontano il diabete

Secondo una ricerca condotta su oltre 70.000 persone e pubblicata su ‘Diabetologia’, tra i molteplici effetti benefici del vino rosso va annoverata la sua capacità di ridurre il rischio di diabete. In particolare berne tre o quattro bicchieri a settimana ridurrebbe il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto agli astemi. Questo effetto sarebbe probabilmente dovuto al fatto che il vino rosso ha un ruolo nell’aiutare a gestire lo zucchero nel sangue. Questa non è tuttavia la prima ricerca che mette in i benefici del vino per contrastare il diabete e il colesterolo. Altri studi invece hanno evidenziato come bere un bicchiere di vino al giorno sia un efficace elisir di lunga vita, aiuti a prevenire il diabete di tipo 2 e curi persino la depressione, mentre una ricerca recente considera il vino addirittura un toccasana contro i danni causati dal fumo.

Vino sì, ma con moderazione

La presente ricerca non vuole però, come sottolineano gli esperti, incitare a bere più di quanto raccomandato. Il team di Janne Tolstrup del National Institute of Public Health dell’University of Southern Denmark, che ha guidato la ricerca, spiega: “Abbiamo scoperto che la frequenza ha un effetto indipendente rispetto al quantitativo di alcol assunto. Quello che possiamo dire è che c’è un effetto migliore nel bere alcolici in quattro porzioni rispetto a un’unica dose tutta insieme”. Lo studio ha analizzato i consumi dei volontari: dopo cinque anni, un totale di 859 uomini e 887 donne avevano sviluppato il diabete. I ricercatori hanno concluso che bere moderatamente da tre a quattro volte a settimana riduce il rischio di diabete del 32% per le donne e del 27% per gli uomini, rispetto a chi beve meno di un giorno a settimana.