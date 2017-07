Il fotografo non vedente Pete Eckert presenta la Volkswagen Arteon attraverso immagini uniche di Redazione Data Manager Online 31 luglio 2017















Il primo progetto automobilistico del pluripremiato fotografo. Dieci straordinari motivi artistici della Arteon e la clip del Making of verranno mostrati nella campagna marketing internazionale

La Volkswagen amplia la campagna marketing internazionale della Arteon. Il fotografo americano non vedente Pete Eckert ha interpretato in un modo molto particolare il nuovo modello Volkswagen. Al momento dieci immagini straordinarie della Arteon e la clip del Making of sono disponibili sul sito https://www.volkswagen.it/it/modelli/beauty-in-every-sense.html

“La Arteon ha un design espressivo e avveniristico. Pete Eckert ha messo in luce queste caratteristiche in un modo unico. Le immagini create sono veri pezzi d’arte e hanno un’atmosfera davvero speciale, come solo lui sa fare.

Pete Eckert ha realizzato con la Arteon il suo primo progetto automobilistico. Per la preparazione delle immagini si è informato in dettaglio sulle specifiche qualità e sulle caratteristiche del nuovo modello. Sul set ha “sentito” la Arteon attraverso il tatto e ascoltando il suono generato dal tamburellare delle sue dita sulla carrozzeria per poter raffigurarsi in modo preciso la vettura. Con l’aiuto di un assistente ha poi scattato delle immagini, le cosiddette light paintings. Eckert ha fotografato la Arteon con una macchina fotografica analogica in completa oscurità impiegando la doppia esposizione e tempi di posa lunghi. In questo modo ha creato un effetto dinamico tramite il movimento di diverse fonti di luce attorno all’auto.

La clip da due minuti e mezzo del Making of è al centro della nuova campagna. Mostra la produzione delle immagini e include spezzoni di intervista con Pete Eckert. Teaser e motivi della campagna verranno usati nei social media. L’agenzia creativa responsabile è la Grabarz & Partner.

Pete Eckert vive a Sacramento negli Stati Uniti. A causa di una malattia ha perso la vista in età adulta. I suoi lavori sono stati più volte pubblicati e premiati. Uno dei suoi motivi appare su un francobollo delle Nazioni Unite. Dice di sé: “Sono una persona visiva. Semplicemente non posso vedere”

(“I am a visual person. I just can’t see”).