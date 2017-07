Google fornisce sostengo in situazioni di crisi con Sos Alert di Matteo Testa 26 luglio 2017















Sos Alert è una nuova piattaforma di Google che offre strumenti e informazioni per trovare soccorso durante le situazioni di crisi

Google così come Facebook può rivelarsi uno strumento utilissimo in situazioni di crisi. Poco tempo fa il social network ha infatti presentato nuovi strumenti per trovare riparo durante i disastri naturali. Attraverso il motore di ricerca e Google Maps è invece possibile ottenere informazioni utili per trovare soccorso e sul miglior comportamento da adottare. Big G ha deciso di implementare la sua gamma di servizi di supporto durante i momenti di pericolo (Person Finder, Crisis Map, Public Alerts) con Sos Alert.

La piattaforma, come si legge nella nota pubblicata sul blog dell’azienda di Mountain View, sarà la prima a comparire tra i risultati di ricerca quando si cercano informazioni sull’evento o il luogo in cui sta accadendo la tragedia. Sos Alert fornirà all’utente mappe, top stories e anche aggiornamenti da parte delle autorità, soccorsi, numeri per le emergenze e traduzioni di frasi utili nel caso ci si trovi all’estero. In particolare le mappe forniranno aggiornamenti in tempo reale e la presenza di eventuale chiusura di strade, tempi di percorrenza e situazione del traffico. Il servizio inoltre in situazioni particolarmente difficili manderà una notifica sullo smartphone da cui si potrà accedere direttamente a Sos Alert sul motore di ricerca. Google ha inoltre sottolineato le sue attività filantropiche e di volontariato che comprendono anche il sostegno alla ricerca sul virus Ebola e Zika.