Intelligenza Artificiale, si possono ricavare gli ingredienti di un piatto da una foto? di Valentina Scotti 24 luglio 2017















Sviluppato un algoritmo in grado di ricostruire i componenti di una pietanza a da una semplice foto del piatto

A ottenere questo sorprendente risultato sono i ricercatori del MIT guidati da Nick Hynes, che hanno testato su milioni di piatti attinti da siti di cucina, un algoritmo di apprendimento basato sull’Intelligenza Artificiale, capace di ricostruire gli ingredienti dalla semplice foto del piatto ultimato.

Riconosce gli ingredienti ma non la ricetta

Il sistema è in grado di risalire dalla foto agli ingredienti che compongono l’alimento: per esempio dalla di un biscotto il software capisce che si tratta di un composto che include farina, uova e burro.

In questa fase però non ha ancora sviluppato la capacità di capire come questi ingredienti sono stati preparati e combinati, con quale metodo di cottura o particolare procedimento. Tuttavia gli scienziati del MIT sono fiduciosi di poter arrivare presto anche a questo risultato.

Un altro limite del software è rappresentato dagli ingredienti nascosti in un sushi roll o sfumature come la differenza tra una lasagna vegetariana e una tradizionale. Si dimostra invece particolarmente efficiente nel individuare i componenti di muffin e biscotti, come detto in precedenza, in quanto molto diffusi online negli Stati Uniti.

Aspettative vs scetticismo

Nonostante alcuni limiti si può dire però che l’algoritmo del MIT sia stato accolto positivamente da numerosi ricercatori, con l’auspicio che una versione perfezionata possa aiutare chi segue una dieta ad individuare automaticamente il numero di calorie di una pietanza a partire da una semplice foto. I più scettici, come nel caso di Christoph Trattner della MODUL University di Vienna, ritengono però che l’algoritmo di riconoscimento delle immagini non abbia margine di miglioramento in quanto per esempio due bevande molto simili come un bicchiere di coca-cola e un caffè, non saranno mai distinguibili da una macchina.

Ovviamente l’invenzione si presterebbe anche a usi ludici, dato che ormai sia il web che social media come Instagram e Pinterest pullulano di foto di cibi e sarebbe bello togliersi la curiosità di sapere immediatamente quali ingredienti compongono la foto di un piatto che ci attira.