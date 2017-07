Marelli Motori verso l’Industria 4.0 insieme a Infracom Italia di Redazione Data Manager Online 21 luglio 2017















Marelli Motori Spa, azienda italiana leader mondiale nella produzione di generatori e motori elettrici, ha scelto Infracom Italia come partner per innovare e crescere nel proprio processo di trasformazione digitale.

Nell’ambito dei propri piani di sviluppo tecnologico, Marelli Motori ha affidato a Infracom la gestione di tutti i sistemi IT che governano il core business, l’evoluzione infrastrutturale del proprio ERP verso SAP HANA e la gestione della rete che collega la sede nazionale e gli stabilimenti in Malesia e in Germania.

Grazie alle architetture in alta affidabilità e alla gestione infrastrutturale da parte di Infracom, il team IT di Marelli Motori potrà dedicarsi alle attività core focalizzando tempo e risorse sul supporto di tutte le aree di business al fine di gestire al meglio i processi di innovazione tecnologica dell’azienda.

Le due realtà industriali hanno stretto un rapporto di collaborazione professionale che consentirà a Marelli Motori di essere ancora più competitiva sul mercato per cogliere pienamente le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

“Avevamo necessità di un partner affidabile che ci accompagnasse nel nostro percorso di trasformazione digitale. L’innovazione è per noi un processo costante e la tecnologia pervade ogni nostro prodotto ed ogni processo di business. – afferma Mario Longo, CIO di Marelli Motori – La possibilità di accedere a risorse IT fruibili in modalità Cloud e ad architetture SAP Hana as-a-service in alta affidabilità, ci garantirà una riduzione dei costi di gestione, la minimizzazione degli investimenti infrastrutturali e una maggiore elasticità nell’utilizzo dei sistemi IT, demandando all’esterno elementi di criticità e responsabilità come la protezione dei dati e delle informazioni e la massima continuità operativa, che Infracom potrà assicurare grazie alla piena gestione end-to-end dell’intero contesto ICT.

La necessità di implementare SAP richiede la totale focalizzazione delle nostre risorse IT, in un progetto di una durata biennale, che coinvolgerà tutta l’azienda. Per noi era fondamentale trovare un partner che ci affiancasse in questo importante momento di transizione permettendo alle nostre risorse di dedicarsi completamente al progetto, sgravandoci dell’operatività e delle responsabilità coinvolte nelle altre funzioni IT. Grazie al collegamento della sede nazionale a quelle estere e la messa in sicurezza del business grazie all’outsourcing in alta affidabilità Marelli motori raggiungerà elevati livelli di efficienza e competitività da poter spendere sul mercato”.

Giorgio Nicolosi, Direttore Generale di Infracom Italia SpA: “Infracom è fiera di accompagnare verso le sfide della digital trasformation una realtà Italiana con un rilevante profilo internazionale come Marelli Motori, con la quale condividiamo l’attenzione costante per l’innovazione, la competenza e la passione nel nostro lavoro. Il progetto studiato con Marelli Motori, che prevede la gestione in outsourcing in alta affidabilità dei sistemi core e della architetture SAP Hana insieme alla gestione della rete internazionale che collega fra loro stabilimenti e sedi ai nostri data center, costituisce la migliore espressione del valore che Infracom può assicurare alle medie imprese italiane, la completa gestione ICT in un fault safe environment”.