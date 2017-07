Mastercard lancia la tecnologia Qkr! per i pagamenti via mobile durante gli Open di Golf di Redazione Data Manager Online 21 luglio 2017















Gli appassionati di golf potranno ordinare cibo e bevande direttamente dai loro smartphone

Per la prima volta, quest’estate, durante lo storico campionato di Golf, noto come Open, saranno accettati i pagamenti via mobile. In qualità di sponsor ufficiale degli Open, Mastercard consentirà agli spettatori di ordinare e pagare cibo e bevande attraverso la app Qkr! con Masterpass.

La 146sima edizione degli Open avrà luogo dal 16 e il 23 luglio al Royal Birkdale, vicino a Liverpool, dove sono attesi oltre 200.000 spettatori.

Gli spettatori potranno utilizzare l’applicazione Qkr per effettuare ordini e pagamenti per l’acquisto cibo e bevande, seduti comodamente in tribuna. I loro ordini verranno consegnati in pochi minuti, senza dover distogliere l’attenzione dal gioco.

Qkr è connesso alla piattaforma Masterpass per i pagamenti digitali, che consente ai consumatori di memorizzare le proprie carte di pagamento – non solo quelle del circuito Mastercard – e selezionare la metodologia di pagamento preferita. Con Qkr, gli appassionati di golf saranno in grado di effettuare acquisti sicuri e semplici in ogni momento, senza dover reinserire ad ogni acquisto i dettagli della propria carta ed evitando anche inutili code allo sportello ATM.

Mark O’Meara, campione di golf e Mastercard Ambassador ha affermato: “Sin da quando ho iniziato la mia carriera, l’innovazione ha sempre portato lo sport ad un livello più alto e reso la competizione più intensa, e questo è tangibile anche nel mondo del golf. Ai fan interessa la gara, la parte spettacolare di questo sport, e una tecnologia innovativa come Qkr di Mastercard è fondamentale perché evita allo spettatore code inutili e il rischio di perdere un momento decisivo della competizione, consentendogli di ordinare dal proprio telefono con consegna direttamente in tribuna.”.

Johnnie Cole-Hamilton, Executive Director – Championship at The R&A ha dichiarato: “L’Open è uno dei più grandi eventi sportivi al mondo e vogliamo assicurarci che i nostri tifosi godano di un’esperienza davvero eccezionale. Questa nuova innovazione Mastercard consente di accelerare il processo di pagamento e aggiunge una nuova dimensione al servizio che possiamo offrire. Essere in grado di ordinare in anticipo ed effettuare un pagamento via mobile, significa che i tifosi possono rilassarsi e godersi appieno ogni azione di gioco”.

Mark Barnett, President Mastercard UK & Ireland, ha spiegato: “Stiamo esplorando costantemente soluzioni e sistemi per fornire la tecnologia Mastercard a nuovi partner, offrendo ai nostri possessori di carte un’esperienza sempre migliore. In un evento sportivo come gli Open di Golf, così come un concerto, un ristorante o un bar, i consumatori devono poter pensare al divertimento, per questo ci impegniamo per ridurre al massimo il tempo che devono dedicare ai pagamenti, evitando loro inutili code”.

Oltre all’Open, la app Qkr è stata utilizzata con successo anche in altri grandi eventi sportivi, come l’American Cup e l’Arnold Palmer Invitational.

Qkr è disponibile in 10 paesi nel mondo e viene utilizzata per diversi servizi, tra cui il pagamento e la suddivisione del conto al ristorante, il carburante, i parcheggi, le ordinazioni allo stadio e al cinema, per i pagamenti via mobile presso i distributori automatici e per il pagamento dei pasti scolastici. In alcuni mercati, Qkr! si è rivelata un’ottima soluzione per eliminare eventuali problemi commerciali e per migliorare l’esperienza dei consumatori. L’applicazione rende il pagamento attraverso lo smartphone semplice, veloce e sicuro.

Nel Regno Unito, Qkr è già attivo presso i ristoranti Wagamama, ASK Italian, Young’s Pubs, Zizzi, Carluccio, Byron e Change Please, un progetto sociale di consegna dei caffè via mobile gestito dai senzatetto di Londra. Anche TGI Fridays utilizza la funzionalità “Bar Tab” di Qkr per consentire ai clienti di aprire un credito presso il bar e chiuderlo alla fine della serata direttamente dal proprio smartphone.