Motorola pensa agli utenti rugged con il Moto Z2 Force di Antonino Caffo 28 luglio 2017















La versione indistruttibile torna di moda per soddisfare le esigenze di chi lavora sempre fuori ufficio, anche in situazioni critiche. Arriverà in autunno

C’era un tempo in cui divisioni specifiche delle grandi aziende hi-tech si concentravano sulla produzione di dispositivi mobili per il pubblico rugged, cioè per chi lavora sempre in strada o in situazioni critiche rispetto al classico ufficio. Nel recente passato Motorola Mobility ha prodotto diversi telefonini interessanti sotto questo punto di vista, traghettando la tecnologia dal vecchio concetto di cellulare a quello di vero e proprio smartphone. Con l’acquisizione da parte di Lenovo, si pensava che il business fosse uscito dal raggio di azione del famoso brand statunitense, più focalizzato sull’offerta consumer. E invece no, a qualche settimana dal lancio del Moto Z2 Play ecco Moto Z2 Force, indirizzato proprio a chi non vuole rinunciare a display touch e prestazioni ma anche alla resistenza di chassis e parti hardware.

Come è fatto

Esteticamente ricalca il fratello consumer, innalzandone però alcune caratteristiche a livello di durevolezza. Ad esempio lo schermo da 5,5 pollici QHD gode della tecnologia ShatterShield, che lo rende infrangibile, la scocca mantiene il design arrotondato ma con una struttura in alluminio, resistente all’acqua ma non impermeabile, e l’audio diventa in 3D, per restituire una migliore resa in qualunque condizione. Il cuore è uno Snapdragon 835 (più potente dello Z2 Play) con 4GB di RAM; la memoria interna da 64 o 128GB espandibili, la fotocamera posteriore è dual da 12 megapixel + 12 e l’anteriore da 5 MP. C’è Android 7.1.1, il Wi-Fi dual-band e l’annuncio del Bluetooth 5.0 quando arriverà l’aggiornamento ad Android Octopus. Arriverà negli USA dal 10 agosto, nei colori Super Black, Fine Gold e Lunar Gray, ad un prezzo base di 720 dollari. In Italia lo vedremo entro la fine dell’anno, primo paese della lista insieme a Francia e Russia.