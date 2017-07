Nokia 8: il top di gamma arriva il 16 agosto di Antonino Caffo 28 luglio 2017















Dopo il primo assaggio dei modelli di fascia media la compagnia svela il suo asso: saprà farsi valere sulla concorrenza?

Non possiamo dire che la nuova Nokia sia come quella che abbiamo imparato a conoscere con il vero 3310, ma il marchio è sempre quello. Perso Symbian, perso il ciclo di distribuzione dei prodotti (ora nelle mani di HMD Global) restano gli smartphone che hanno dovuto fare i conti con l’innovazione, snaturandosi per quanto possibile. Nessuno lo ammetterà mai, ma dei fallimentari Lumia realizzati con Microsoft, i Nokia 2017 ereditano molto, almeno dal punto di vista estetico. Stesso form factor, stesse scocche plasticose e, per fortuna, stessa qualità fotografica. Se i precedenti Nokia 3, 5 e 6 hanno rappresentato un assaggio del rinnovato corso aziendale, è nel Nokia 8 che si concentrano tutte le aspettative dei fan. Il motivo? A bordo del telefonino ci sarà il meglio della tecnologia che la compagnia avrà saputo mettere assieme, tale da poter competere senza difficoltà con nomi del calibro di Apple, Samsung, Huawei e LG.

Come è fatto

Di ufficiale c’è che il Nokia 8 verrà presentato a Londra il 16 agosto. Tutte le immagini e le indiscrezioni diffuse in rete sul modello non sono confermate anche se molto vicine a quello che potrebbe essere il prodotto finale. Punto centrale sarà l’esperienza fotografica, capace di godere ancora una volta delle ottiche di Carl Zeiss, in modalità doppia, una prima assoluta per entrambi i brand. Il processore sarà il conosciuto Snapdragon 835 con 4 o 6GB di RAM mentre la memoria interna girerà sui 64GB con supporto alle microSD. Pochi dubbi sul display da 5,3 pollici con risoluzione QuadHD. Purtroppo manca l’informazione principale: il prezzo. Difficilmente scenderemo sotto i 599 visto che, almeno sulla carta, non si può ipotizzare qualcosa di più basso guardando al resto del mercato.