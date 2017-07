Praim nomina Pedro Herrera-Iglesias alla guida della sede spagnola di Redazione Data Manager Online 27 luglio 2017















Praim ha nominato Pedro Herrera-Iglesias nuovo Territory Manager di Praim in Spagna, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business locale e rafforzare il posizionamento dell’azienda nel mercato del cloud computing e del software per la gestione delle postazioni di lavoro.

Herrera-Iglesias ha una consolidata esperienza di oltre 30 anni nel settore ICT, grazie a precedenti incarichi ricoperti prima del suo ingresso in Praim. È stato infatti Business Development Manager di Quenta Solutions, specializzata in Software Asset Management, Software License Optimization e Application Performance Management e in precedenza Country e Channel Manager di Vision Solutions in Spagna e Portogallo, il principale fornitore mondiale di software e servizi di information availability per ambienti Windows, Linux, IBM Power Systems e cloud computing.

Come nuovo Territory Manger, avrà la responsabilità di guidare la sede spagnola, definendo le migliori strategie per incrementare le opportunità di business di Praim nei mercati di riferimento. Avrà inoltre il compito di sviluppare nuove partnership di canale, per ampliare l’ecosistema di reseller e system integrator e di rafforzare le collaborazioni già attive, con l’obiettivo di rispondere alle loro esigenze e a quelle dei loro clienti in modo sempre più tempestivo ed efficace.

“Sono molto orgoglioso di assumere questo nuovo ruolo, che mi consente di dare il mio contributo per consolidare e incrementare la presenza di Praim in Spagna,” spiega Pedro Herrera-Iglesias. “Lo spirito di innovazione e i continui investimenti nella Ricerca &Sviluppo ci rendono un’azienda all’avanguardia, pronta ad affrontare la trasformazione digitale con le migliori soluzioni, per consentire ai clienti una gestione delle postazioni più agile e ottimizzata.”

“Siamo certi che l’esperienza e le competenze consolidate di Pedro Herrera-Iglesias nel mondo ICT ci consentiranno di cogliere nuove e importanti opportunità di business nell’area spagnola,” sottolinea Stefano Bonmassar, Chief Sales & Marketing Officer di Praim in Italia. “L’impegno è massimo per supportarlo al meglio nello sviluppo del mercato e delle attività di canale, per raggiungere l’obiettivo condiviso di creare ambienti in cui sia semplice accedere e operare, con soluzioni sicure ed efficienti.”