Scott Clements è il nuovo CEO di VASCO Data Security di Redazione Data Manager Online 31 luglio 2017















Il manager succede a T. Kendall Hunt che continua ad essere Presidente del CdA

VASCO Data Security International compie un passo importante nel suo programma di avvicendamento nella direzione della società e annuncia la nomina di Scott Clements a Presidente e Chief Executive Officer.

Clements, eletto anche membro del Consiglio di Amministrazione, succede a T. Kendall Hunt, Founder, Presidente e CEO di VASCO, che proseguirà nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Scott Clements fu nominato Chief Strategy Officer di VASCO nel 2015. Nel novembre del 2016 fu promosso a Presidente e Chief Operating Officer. Clements entrò in VASCO nel 2015 dopo una lunga esperienza in Tyco, dove era stato Presidente di Tyco Retail Solutions e Chief Technology Officer della società.

“Io e il Consiglio di Amministrazione ci siamo preparati per diverso tempo a questa transizione ed ora è il momento giusto per compiere questo passo”, ha dichiarato T. Kendall Hunt. “Scott è un leader eccezionale che ha dimostrato una grande comprensione del nostro business e una forte visione per la crescita futura di VASCO. Il Consiglio e io abbiamo grande fiducia nella sua capacità di gestire una transizione senza elementi di discontinuità e di guidare la crescita della società. Negli ultimi due anni, Scott è stato strumentale nella progettazione e nell’esecuzione della strategia di VASCO nella sua fase di transizione verso un business maggiormente focalizzato sul software e sui servizi. Sotto la guida di Scott, VASCO è ben posizionata per sfruttare le nuove opportunità, continuare a portare soluzioni innovative sul mercato e fornire valore agli azionisti”.

“Sono incredibilmente orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato in VASCO negli ultimi 20 anni” – ha proseguito Hunt. “Non vedo l’ora di continuare nel mio ruolo di Presidente e di sostenere la società per molti anni a venire. Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i clienti di VASCO per il loro sostegno e la loro fiducia nel corso degli anni e ai nostri talentuosi dipendenti per il loro impegno nel rendere disponibili soluzioni leader di mercato”.

“Sono onorato di succedere a Ken come CEO e di guidare VASCO affinché continui a fornire soluzioni innovative ai clienti”, ha aggiunto Scott Clements. “Desidero porgere il mio sincero ringraziamento a Ken per tutto quello che ha fatto per la società negli ultimi 20 anni e per aver collaborato strettamente con me negli ultimi due anni per approfondire la mia comprensione dei clienti, dei mercati e delle opportunità di crescita di VASCO. Lo straordinario talento e la visione di Ken hanno contribuito a posizionare VASCO come leader del settore. Non vedo l’ora di lavorare con il nostro team di manager e con il personale di tutto il mondo e far leva sui nostri numerosi punti di forza per incrementare il business e aumentare il valore offerto a clienti, azionisti e dipendenti”.

Scott Clements

Scott Clements ha un’ampia esperienza in ruoli di leadership nel settore tecnologico, con un forte focus nello sviluppo e nell’attuazione di strategie aziendali di successo che integrano le esigenze dei clienti e l’innovazione tecnologica. Prima di entrare in VASCO, Clements aveva trascorso 11 anni presso Tyco International, dove nell’ultimo periodo aveva ricoperto la carica di Corporate Senior Vice President Business Development, focalizzandosi sulle acquisizioni tecnologiche. In precedenza, Clements aveva ricoperto la carica di Presidente di Tyco Retail Solutions e anche quella di Chief Technology Officer di Tyco.

Clements era entrato in Tyco dopo dieci anni trascorsi in Honeywell International in ruoli finanziari e operativi nazionali e internazionali.

Clements ha conseguito una laurea in Ingegneria Chimica e Controllo Avanzato dei Processi presso la Ohio State University e un MBA in Finance and Corporate Strategy presso l’Università del Michigan ad Ann Arbor.