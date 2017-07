I server dedicati di Aruba al servizio di Leica Geosystems di Redazione Data Manager Online 27 luglio 2017















Un software di misurazione che custodisce informazioni da inviare in tempo reale necessita di un’infrastruttura adeguata: questa l’esigenza alla base delle richieste di Leica Geosystems che si è rivolta ad Aruba per soddisfarle

Aruba è stata scelta da Leica Geosystems, leader nel mercato dello sviluppo e distribuzione di prodotti, sistemi e software per misurare ed elaborare dati spaziali 3D, allo scopo di ristudiare la propria infrastruttura e adattarla alle proprie rinnovate esigenze.

Rivoluzionando il mondo della misura e del rilievo da quasi 200 anni, Leica Geosystems crea soluzioni complete per tutti i professionisti impegnati nel mondo della misura, come quello del rilievo topografico, ingegneristico, delle infrastrutture di cantiere e sicurezza, ingegneria civile e impianti energetici. L’azienda fa parte del Gruppo Hexagon, leader mondiale nella Geomatica che, con le proprie soluzioni, apporta miglioramenti in termini di qualità e produttività nelle applicazioni industriali e geo spaziali.

Leica Geosystems in particolare, fornisce prodotti e servizi di misurazione sul territorio con un grado di precisione che va dal mm al metro. Tra i principali sensori di misura commercializzati troviamo le stazioni totali, gli scanner 3D, i distanziometri laser, i livelli digitali e in particolare il GNSS di precisione. L’evoluzione tecnologica dell’impiego dei ricevitori satellitari da configurazione base-rover a configurazione solo rover con sistemi di correzione di area, ha pesantemente condizionato le esigenze infrastrutturali di Leica Geosystems. Infatti, il mercato nascente nei primi anni 2000 del GNSS di precisione ha richiesto un’adeguata infrastruttura per l’invio di informazioni in tempo reale ai ricevitori per garantire un’adeguata accuratezza. Questo servizio di correzione differenziale prevede l’elaborazione dei segnali grezzi del ricevitore da parte di un server centrale per poi ridistribuirli a ciascun rover ed effettuare la correzione beneficiando di una precisione centimetrica durante il rilievo GNSS.

Leica Geosystems si è pertanto rivolta ad Aruba per disporre di un’infrastruttura di servizi data center – per ospitare il centro di calcolo GNSS, eseguire la correzione differenziale e ridistribuire agli utenti il servizio – e, al contempo, custodire in sicurezza il software ed i relativi dati. Aruba ha studiato una soluzione ex novo che rispondesse a queste necessità: la proposta è stata di migrare l’infrastruttura del cliente sui server dedicati ospitati presso i data center proprietari di Aruba, sui quali poter installare il software dell’azienda cliente e creare un server opportunamente dimensionato.

Leica Geosystems si è affidata al top di gamma dei Server Dedicati, la serie Professional, indicata per la realizzazione di infrastrutture complesse e scalabili, per applicazioni avanzate e in generale per tutti gli utilizzi che richiedano estrema potenza e prestazioni elevate. L’hardware di ultima generazione, caratterizzato dalla presenza di doppi alimentatori, sistemi RAID hardware e hard disk ridondati hot swap, è infatti in grado di garantire continuità operativa e massima sicurezza. Inoltre, la soluzione studiata per le esigenze di Leica Geosystems include un firewall con sistema antivirus IPS (Intrusion Prevention System) e IDS (Intrusion Detection System) e doppio switch per le connessioni.

“I motivi per cui ringraziare Aruba sono molteplici, primo tra tutti il fatto che ci abbia offerto un importante contributo sul dimensionamento del sistema di partenza – ha commentato Francesco Matteuzzi, Product Manager di Leica Geosystems – Inoltre, nella sede italiana non disponiamo di un’infrastruttura IT così robusta su cui fondare i nostri servizi; per questo i server dedicati gestiti interamente dai professionisti Aruba sono stati a maggior ragione la soluzione ideale per le nostre esigenze.”

“Le soluzioni di server dedicati che forniamo a Leica Geosystems sono caratterizzate da prestazioni elevate e massima affidabilità, oltre alla garanzia di esclusività delle risorse, data dall’aver scelto una soluzione dedicata. In definitiva, la soluzione ideale per ospitare un software che raccoglie dettagliate informazioni di misurazione in tempo reale. – ha dichiarato Simone Braccagni, Direttore Commerciale di Aruba S.p.A. – Siamo convinti che attraverso la tecnologia di Aruba, Leica Geosystems possa continuare a rivoluzionare il mercato della misurazione e al contempo soddisfare ogni richiesta, in termini di disponibilità di risorse e di sicurezza.”