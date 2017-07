Il sogno di Willy Wonka è reale: ecco l’ascensore multi-direzionale di Antonino Caffo 26 luglio 2017















Grazie a un nuovo tipo di tecnologia ThyssenKrupp ha realizzato un prototipo dell’elevatore che può muoversi sia in verticale che in orizzontale

Il futuristico ascensore del film Willy Wonka finalmente è realtà. È nato in un quartiere di Rottweil, in Germania, e rappresenta il primo prototipo funzionale di una nuova tecnologia. A realizzarlo è stata la ThyssenKrupp, che prevede di installare la versione finale nel centro di Berlino, precisamente presso la struttura OVG Real Estate entro il 2019. Della torre delle meraviglie si parla già dal 2015, quando era venuto alla luce il primo progetto: dopo due anni e mezzo la struttura alta poco meno di 250 metri è stata completata e ora sarà oggetto di test specifici per valutarne un utilizzo concreto sul lungo periodo. MA in cosa consiste la sua particolarità? Nel poter trasportare persone sia su piani verticali che orizzontali, tramite un unico sistema di spostamento magnetico.

Come Hyperloop

Alla base vi è la stessa tecnologia che potenzia i pod di Hyperloop, il treno ultraveloce ideato da Elon Musk. Come gli attuali convogli che si muovono per lievitazione magnetica (Maglev), l’elevatore della ThyssenKrupp sfrutterà una bassa richiesta energetica per salire e spostarsi di 10 metri al secondo, quanto basta per sostituire gli ascensori classici e ottimizzarne spazi e funzioni. Stando ai progettisti, il sistema chiamato semplicemente Multi può recuperare il 25% di un’area attualmente dedicata al trasporto verticale delle persone, aprendo a nuovi scenari architettonici e di design. “Pensiamo che Multi sia in grado di cambiare decisamente le modalità di spostamento da un punto all’altro della città, senza dover uscire da un edificio – ha detto il CEO di ThyssenKrupp Andreas Schierenbeck – l’ascensore ridurrà i tempi di attesa dei passeggeri, occupando una superfice minore in palazzi e complessi urbani. La East Side Tower di OVG a Berlino sarà il primo centro a ospitare Multi, atteso per la fine del 2019.