SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ora disponibile su Google Cloud Platform di Redazione Data Manager Online 25 luglio 2017















SUSE Linux Enterprise Server è il primo Linux supportato per SAP HANA su GCP

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications è ora disponibile come sistema operativo dedicato alle soluzioni SAP su Google Cloud Platform (GCP). I clienti possono dunque far leva su virtual machine ad alte prestazioni con comprovati vantaggi in termini di rapporto prezzo/prestazioni nei workload SAP HANA su GCP con SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, il primo Linux supportato per SAP HANA a diventare disponibile su Google Cloud. Le soluzioni SAP implementate su SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications attraverso GCP aiutano le aziende a essere maggiormente agili e ridurre i costi operativi pagando solamente per quanto effettivamente utilizzato e completando il deployment delle applicazioni business-critical in maniera più rapida ed efficiente.

“SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications su GCP mette in evidenza un vantaggio chiave di questo sistema operativo: i clienti possono infatti risparmiare tempo, lavoro e budget nell’implementazione di scenari SAP compresi quelli on premise e, adesso, anche quelli on demand”, ha dichiarato Naji Almahmoud, vice president of Global Alliances di SUSE. “Le soluzioni SUSE per infrastrutture software-defined permettono ai clienti di soddisfare le esigenze in costante cambiamento della digital economy, e il supporto di Google Cloud Platform fornisce alle aziende la flessibilità che occorre per poter scegliere il metodo di deployment più adatto alle rispettive necessità con il miglior Linux per SAP HANA e SAP S/4HANA”.

Brenton O’Callaghan, regional vice president di Bluefin North America, ha commentato: “Bluefin Solutions è del parere che la possibilità di far girare SAP su Google Cloud Platform consentirà di promuovere l’innovazione e i cambiamenti che procureranno vantaggi ai clienti enterprise per gli anni a venire. In qualità di partner SUSE e uno degli unici service provider al mondo ad avere esperienza nell’implementazione di SAP su tutti i tre principali provider di cloud pubblici, riteniamo che questo sia il momento perfetto affinché i clienti aziendali aggiungano il cloud pubblico alle rispettive roadmap digitali. Siamo entusiasti di poter collaborare d’ora in avanti con SUSE e Google”.

Con l’aggiunta di Google Cloud Platform, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications diventa disponibile sui tre principali provider di cloud pubblici affiancando la nuova piattaforma ad Amazon Web Services e Microsoft Azure.