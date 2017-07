Tante novità nell’offerta formativa di Npo Sistemi

Per una proposta formativa alle aziende sempre più completa Npo Sistemi amplia ulteriormente la propria offerta di corsi

L’offerta formativa di Npo Sistemi aggiunge nuovi percorsi dedicati alle soluzioni e ai temi Windows Server 2016, CISCO, GDRP, VEEAM e Sviluppo App.

“La formazione – ha sottolineato Rosmarì Racano, BU manager formazione di Npo Sistemi – in quanto percorso strategico per lo sviluppo individuale, si riflette anche sulle aziende e, per rimanere aggiornati sul mercato in cui si opera, l’importanza dell’aggiornamento professionale rappresenta un punto chiave da non trascurare. Ecco perché Npo Sistemi propone percorsi formativi studiati per supportare tutte le necessità attuali, in modo che si possa rimanere sempre up-to-date”.

La lista dei corsi che Npo Sistemi rende disponibili attualmente si trova al link http://bit.ly/2udcwkA

In particolare, un tema caldo per le aziende in questo periodo riguarda il GDRP. Npo Sistemi ha in previsione i seguenti corsi: GDPR e Data Protection Officer (DPO) – Awareness (1g), Data Protection Officer & Privacy Consultant (4gg) e GDPR Specialist (2gg) con la presenza di un avvocato. (per date e altri dettagli visitare: http://bit.ly/2teASco)

In qualità di Microsoft Learning Partner, Npo Sistemi propone nell’area Windows Server 2016 un nuovo percorso MCSA che include i seguenti corsi (per date e dettagli ulteriori http://bit.ly/2tpodr0):

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MOC 20740) – corso pensato per gli IT professionals che hanno già qualche tipo di esperienza con Windows Server e che, in particolare, sono (o saranno) responsabili per la gestione dello storage e della capacità elaborativa dell’organizzazione.

Networking with Windows Server 2016 (MOC 20741) – corso che fornisce le necessarie competenze di networking per implementare e supportare la maggior parte delle organizzazioni di Windows Server 2016.

Identity With Windows Server 2016 (MOC 20742) – corso che insegna ai professionisti IT come distribuire e configurare i Servizi Active Directory Domain Services (AD DS); come implementare la Group Policy; come eseguire il backup e il ripristino, e come monitorare e risolvere i problemi di Active Directory con Windows Server 2016.

In ambito Windows Server 2016 sono disponibili anche i seguenti corsi di approfondimento:

Upgrading Your Skills To MCSA: Windows Server 2016 (MOC 20743) – che insegna come implementare e configurare le nuove funzionalità di Windows Server 2016. E’ rivolto ai professionisti IT certificati MCSA con esperienza come amministratori di sistema in Windows Server 2012 o Windows Server 2008, che intendono aggiornare le loro competenze e allinearsi alle novità di Windows Server 2016.

Securing Windows Server 2016 (MOC 20744) – corso destinato ai professionisti IT con lo scopo di far loro acquisire competenze per migliorare la sicurezza delle infrastrutture IT che amministrano. Descrive come è possibile mitigare le minacce di malware, individuare problemi di sicurezza, come proteggere l’accesso ai file utilizzando la crittografia, il controllo di accesso dinamico e come migliorare la sicurezza della rete.

Per quanto riguarda le soluzioni CISCO sono previsti i seguenti corsi a calendario: CCNP Routing and Switching – Implementing Cisco IP Routing 2.0; CCNA Routing and Switching – Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated; CCNA Security – Implementing Cisco Network Security v3.0; CCNP Routing and Switching – Implementing Cisco IP Switched Networks 2.0 e CCNP Routing and Switching – Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks. Altri corsi sono disponibili a richiesta. (per date e altri dettagli visitare: http://bit.ly/2u9eLqN)

I corsi VEEAM proposti a calendario da Npo Sistemi sono validi per il conseguimento della certficazione Veeam Certified Architect (VMCA) e sono: Veeam Certified Engineer v9.5 (VMCE) e Veeam Certified Engineer — Advanced: Design & Optimization (VMCE-ADO). (per date e altri dettagli visitare: http://bit.ly/2u6X5KG)

Un ulteriore nuovo corso introdotto da Npo Sistemi riguarda lo sviluppo delle App. Il corso è su richiesta e propone l’introduzione allo Sviluppo Mobile Cross-Platform con Xamarin. Un unico linguaggio di programmazione, un unico code base da mantenere e testare, un unico ambiente di sviluppo (Visual Studio) e tre sistemi operativi: iOS, Android e Windows. Xamarin è disponibile gratis con tutte le versioni di Visual Studio. Questo corso è indirizzato agli sviluppatori che hanno conoscenze, anche di livello base, del linguaggio C#.

“Grazie a questi corsi che vanno a sommarsi a quelli già in essere – ha sottolineato Racano – la proposta formativa di Npo Sistemi è in grado di coprire le principali tecnologie ICT e di processo. Il nostro percorso formativo sviluppa competenze all’interno delle aziende trasferendo e divulgando conoscenze affinché le aziende stesse possano ottenere migliori prestazioni e innalzare i livelli di efficienza e produttività.”

Nella maggior parte di questi nuovi corsi è previsto l’ottenimento della certificazione e – sempre a seconda del tema scelto – la quota di iscrizione comprende la docenza, il materiale didattico, il pranzo e i coffee break.