Il Tottenham Hotspur Football Club si affida a Hewlett Packard Enterprise per uno stadio super-tecnologico di Redazione Data Manager Online 24 luglio 2017















HPE è stata scelta come partner chiave a supporto del club sportivo nell’ecosistema tecnologico del proprio stadio

Il Tottenham Hotspur ha annunciato di aver scelto Hewlett Packard Enterprise quale partner ufficiale tecnologico per il networking e le infrastrutture wireless del futuro campo sportivo. Il Club sta attualmente costruendo un nuovo stadio mondiale a Londra, la cui apertura è prevista per il 2018, e sarà una delle strutture più avanzate tecnologicamente mai costruite, in grado di offrire una migliore esperienza sportiva degli eventi futuri a tutti i visitatori.

La struttura, assolutamente innovativa, diventerà il più grande stadio di football londinese, in grado di ospitare 61.559 persone, e sarà sede di grandi eventi quali l’NFL – il National Football League – oltre a concerti e a eventi vari. Sin dall’inizio, la costruzione dello stadio è stata basata sull’innovazione e sull’utilizzo delle più moderne tecnologie per migliorare l’esperienza dei visitatori. L’infrastruttura IT prevista nello stadio si estenderà sull’intera struttura, garantendo così una completa disponibilità per adeguarsi alle future richieste.

Il Club utilizzerà soluzioni di rete Aruba, società di Hewlett Packard Enterprise, con il supporto dei servizi HPE Pointnext, per poter soddisfare al meglio le attuali e future richieste tecnologiche della struttura.