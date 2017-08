Boeing e Dassault Systèmes consolidano la loro partnership di Redazione Data Manager Online 4 agosto 2017















Boeing estende l’utilizzo delle tecnologie di Dassault Systèmes implementando la Piattaforma 3DEXPERIENCE per la gestione delle attività produttive (MOM) e del ciclo di vita dei prodotti (PLM)

Dassault Systèmes e Boeing hanno ampliato la loro collaborazione. Boeing estenderà infatti l’utilizzo dei prodotti di Dassault Systèmes sui programmi di aviazione civile, spaziale e militare, adottando la piattaforma 3DEXPERIENCEdi Dassault Systèmes.

La decisione è giunta al termine di un processo di selezione basato su un’analisi rigorosa delle capacità tecniche e funzionali, dei costi e dei benefici lungo tutta la catena del valore. Boeing implementerà la piattaforma 3DEXPERIENCE in fasi successive puntando sulle soluzioni specifiche per il settore aerospaziale e difesa Winning Program, Co-Design to Target, Ready for Rate, Build to Operate e License to Fly, con l’obiettivo di consolidare le proprie attività digitali di collaborazione, progettazione, ingegneria, analisi, pianificazione ed esecuzione della produzione a tutti i livelli dell’organizzazione.

“Dassault Systèmes è orgogliosa di collaborare con Boeing, che si appresta a vivere un altro secolo di grande innovazione insieme a un partner di fiducia. Boeing non solo è un riferimento nel proprio settore, ma influenza anche il progresso di tutti i settori della società moderna,” sottolinea Bernard Charlès, Vice Chairman and CEO, Dassault Systèmes. “L’era industriale è giunta a una svolta che cambierà nuovamente il paradigma. Lo scambio parallelo di dati fra attività virtuali e reali trasformerà la catena di incremento del valore in una catena di creazione del valore. L’intera impresa ‘estesa’ potrà misurare e controllare costantemente i processi operativi nell’ottica della massima efficienza e del miglioramento dei risultati economici. Questo è ciò che definiamo ‘Business nell’era delle esperienze’.”

La piattaforma 3DEXPERIENCE consente di ridurre i costi di integrazione e supporto, aumentare la produttività, promuovere l’innovazione e agevolare l’introduzione di best practice per standardizzare il lavoro lungo tutta la catena del valore. Oltre a simulare prodotti e processi, la piattaforma 3DEXPERIENCE aiuta a individuare ed eliminare potenziali rischi e problemi di qualità prima di andare in produzione. La piattaforma offre un’unica fonte di dati per tutti gli applicativi, mettendo a disposizione informazioni affidabili e fruibili in tempo reale e modalità di comunicazione trasparente a tutti i livelli dell’azienda e della supply chain, trasversalmente alle varie generazioni di prodotti. Questa continuità digitale migliora la gestione e l’analisi dei dati.

“La scelta di adottare la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes è un passo fondamentale per la nostra trasformazione digitale. Questa tecnologia abilitante offre funzionalità di progettazione e produzione su scala globale che sosterranno la nostra azienda nel secondo secolo di vita,” ha dichiarato Ted Colbert, Chief Information Officer and Senior Vice President of Information Technology & Data Analytics, Boeing. “Il valore di questa partnership strategica ampliata risiede nella volontà reciproca di cambiare il modo in cui Boeing si relaziona con il mondo, lo protegge, lo esplora e lo ispira.”