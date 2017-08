IE Business School e Indra promuovono la formazione di esperti in Data Science di Redazione Data Manager Online 1 agosto 2017















IE ha firmato un accordo con Indra per accelerare le competenze dei professionisti in Data Science. Come parte di questo accordo, Indra supporterà il Data Science Bootcamp dell’IE, che inizierà il prossimo settembre.

Indra, attraverso Minsait, la propria unità di trasformazione digitale, fornirà casi di lavoro, data sets, sessioni di mentoring con i propri esperti in dati e valuterà l’inserimento dei migliori profili selezionati.

Inoltre, i partecipanti al Bootcamp avranno la possibilità, al termine del programma, di essere assunti da Indra e di ricevere (in base al loro profilo professionale, ai loro risultati e alle certificazioni ottenute al Bootcamp) una borsa di studio, completa o parziale, per finanziare il programma, che sarà soggetta all’impegno di un rapporto professionale concordato con la società.

Il Data Science Bootcamp dell’IE è un programma innovativo di technology immersion della durata di 10 settimana che si tiene a Madrid. Il programma vuole promuovere la formazione in Data Science, con particolare focus su R, Python, SQL e Machine Learning. I Bootcamp fanno parte dell’esperienza di apprendimento immersive dell’IE, sviluppata per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, in continua evoluzione.

I Bootcamps offrono a tutti i partecipanti, dirigenti e imprenditori, le competenze digitali per migliorare la propria employability e per accelerare le loro carriere.

Questi programmi combinano la partecipazione dei mentori con più esperienza in un programma basato su progetti, che consente ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per accrescere la propria carriera e per raggiungere i loro obiettivi professionali. Questi programmi, sviluppati con la visione di apprendimento continuo dell’IE Exponential Learning, vengono lanciati in coordinamento con l’IE School of Human Sciences and Technology. Come parte del catalogo dei programmi, questo autunno inizierà il Data Science Bootcamp.

I candidati interessati a partecipare al Data Science Bootcamp del IE, possono trovare maggiori informazioni su: www.ie.edu/dsci