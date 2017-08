Ingenico estende l’accettazione dei pagamenti Alipay alle banche e agli Acquirer europei di Redazione Data Manager Online 1 agosto 2017















Ingenico Group ha siglato un accordo con Alipay, la più grande piattaforma al mondo di pagamento on-line e off-line appartenente al gruppo Ant Financial Services, per consentire ai turisti cinesi di pagare con il proprio wallet e con la massima sicurezza anche presso i negozi europei.

A completamento dell’accordo già in essere dal 2016 relativo ai pagamenti on-line, Ingenico ha sviluppato una soluzione “chiavi-in-mano” per l’accettazione anche in-store dei wallet Alipay, il mobile wallet più diffuso in Cina con oltre 520 milioni di utenti. Il sistema consente di garantire agli utenti cinesi la stessa user-experience che sono soliti avere facendo acquisti nel loro Paese.

La soluzione è compatibile con tutti i dispositivi Ingenico della famiglia Telium 2 e Telium TETRA ed è rivolta a Banche e Acquirer, consentendo loro di abilitare in modo semplice l’accettazione del nuovo wallet su tutta la propria rete di terminali. Il sistema fornisce anche strumenti per la registrazione dei merchant, la trasmissione delle transazioni al server Alipay e i tool di monitoraggio e controllo.

L’accettazione dei pagamenti Alipay può avvenire in due modalità: “transaction scan” (riconoscimento tramite bar-code, esterno o integrato nel POS, del QR-code Alipay mostrato sullo smartphone dell’utente) e “merchant scan” (lettura con lo smartphone del cliente del QR-code Alipay sul display del POS). Ingenico ha progettato il sistema in modo che sia compatibile con ogni tipo di applicazione di pagamento locale già presente sul terminale POS, assicurando quindi la più agevole implementazione della soluzione in ogni Paese, indipendentemente da protocollo, linguaggio o valuta in essere.

Il POS Ingenico diventa così il punto di accettazione di qualsiasi transazione elettronica all’interno del negozio, sia essa generata dalle tradizionali carte di credito e debito, che da mobile wallet e altri strumenti innovativi, come Alipay.

Questo accordo dimostra come Ingenico sia sempre più impegnata nell’integrazione di sistemi innovativi, a beneficio di tutti gli Acquirer europei.

“Di fronte a milioni di turisti cinesi che si stima visiteranno l’Europa nei prossimi anni, i retailer europei sono ansiosi di offrire loro i migliori prodotti e i più confortevoli servizi, inclusa anche l’accettazione del wallet Alipay – ha commentato Luciano Cavazzana, SVP EMEA – Banks & Acquirers Business Unit, Ingenico Group – Ingenico è orgogliosa di avere collaborato per prima con Alipay per realizzare una soluzione chiavi-in-mano per l’accettazione del loro wallet all’interno delle infrastrutture POS dei vari Acquirer. La nostra soluzione, infatti, favorisce l’integrazione di Alipay e supporta gli Acquirer nell’ampliamento della propria offerta verso i merchant, aumentando il numero di metodi di pagamento accettati sul POS. Le nostre capacità progettuali e la versatilità dei nostri terminali sono ancora una volta confermate, a beneficio di tutti gli operatori del settore dei pagamenti”.

“Quella di Ingenico è la miglior soluzione per consentire agli Acquirer già dotati di terminali Ingenico di iniziare ad accettare il wallet Alipay – ha aggiunto Rita Liu, Head of Alipay EMEA – L’Europa è da sempre considerata la destinazione ideale per i turisti Cinesi più facoltosi. Ci aspettiamo un aumento dei numero di Acquirer e merchant che, aderendo all’ecosistema di Ant Financial, possano offrire ai clienti cinesi la miglior esperienza di acquisto cashless”.