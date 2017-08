La nuova Automotive Solution di Siemens risponde alla rapida crescita dei software embedded di Redazione Data Manager Online 20 agosto 2017















La soluzione integrata per l’ingegnerizzazione del software unisce ALM e PLM

La nuova soluzione Integrated Software Engineering di Siemens per l’industria automobilistica risponde alle numerose sfide dello sviluppo di prodotti associate alla vera e propria esplosione del software embedded nelle auto moderne, sempre più sofisticate. Integrando il software per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM) con il software per la gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM), Siemens offrirà al settore automobilistico una soluzione per gestire i cicli di vita intrinsecamente diversi dei sistemi elettromeccanici e lo sviluppo del software utilizzato per il controllo di questi sistemi. Le case automobilistiche possono così migliorare la funzionalità e la tracciabilità del loro software, aumentando la qualità complessiva del prodotto e riducendo i richiami causati dai software embedded. L’annuncio è il primo di una serie che riguarda le Digital Enterprise Industry Solution sviluppate dalla business unit Siemens PLM Software.

“Con auto sempre più sofisticate (dai sistemi anticollisione al parcheggio assistito, fino ai veicoli autonomi), continuerà ad aumentare la richiesta di software per il controllo di queste funzionalità, creando nuove sfide e problematiche per lo sviluppo dei prodotti,” dice Dave Lauzun, Vice President of Automotive & Transportation, Siemens PLM Software. “Integrando la tecnologia ALM e la sua capacità di gestire il processo di sviluppo di software embedded con la capacità del PLM di gestire sistemi fisici, Siemens offre alle case automobilistiche una soluzione per sviluppare in modo più veloce, efficiente e preciso i sistemi meccatronici affidabili di alta qualità che caratterizzeranno il futuro del trasporto.”

Gestire lo sviluppo di software embedded in stretta correlazione con lo sviluppo di sistemi fisici è una grande sfida per le aziende dell’industria automobilistica. Per loro natura, l’ingegneria di prodotto e l’ingegneria software seguono cicli di sviluppo intrinsecamente diversi. Lo sviluppo di software viene gestito separatamente e la convalida di interfacciamento con l’hardware avviene solo in momenti prestabiliti. Nell’era delle auto intelligenti connesse, tuttavia, l’interazione fra software e sistemi fisici diventa sempre più complessa ed evidenzia l’inadeguatezza degli attuali processi, strumenti e metodi. Per fare innovazione serve quindi un Digital Twin, una copia digitale dei sistemi del veicolo che rappresenti fedelmente il comportamento fisico e digitale delle auto connesse all’IoT.

“Lo sviluppo di software embedded integrato con le altre attività di progettazione è la chiave per sviluppare prodotti intelligenti e veicoli intelligenti,” sottolinea André Girard, Senior Analyst IoT & Embedded Technology di VDC Research.

Grazie alla soluzione Integrated Software Engineering di Siemens per l’industria automobilistica, lo sviluppo di software embedded trova finalmente la sua giusta collocazione nel ciclo di vita del prodotto. L’operazione punta essenzialmente a sostenere le case automobilistiche nella sfida posta dalla rapida evoluzione delle tecnologie, offrendo nuovi livelli di agilità nello sviluppo di prodotti per l’auto.

Nei prossimi mesi Siemens PLM Software pubblicherà diversi annunci su nuove Digital Enterprise Industry Solution studiate per le esigenze specifiche di svariati settori industriali.