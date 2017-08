Le potenzialità della Blockchain vanno ben al di là della finanza di Redazione Data Manager Online 1 agosto 2017















A cura di Massimo Ceresoli, Head of Global Services – Southern and Central Europe at Orange Business Services

La blockchain, il libro contabile che supporta la cripto-valuta Bitcoin, è una piattaforma software per asset digitali. Ma la sua “digitalizzazione” della fiducia potrebbe cambiare molti ambiti della nostra società, dalla gestione delle cartelle sanitarie alla tracciatura dei diamanti rubati.

La blockchain è un esempio intelligente di tecnologia di database distribuita, che sta generando una rivoluzione silenziosa che potrebbe portarla ben al di là delle sue radici finanziarie fino a cambiare radicalmente il modo in cui funziona la nostra società.

Brian Behlendorf, direttore esecutivo di Hyperledger, un progetto open-source per la promozione di tecnologie intersettoriali di blockchain, ritiene che – se le organizzazioni e gli sviluppatori faranno fronte comune – questo potrebbe avere un effetto trasformativo sulla nostra società.

Immaginare la blockchain

Immaginate un enorme foglio di calcolo open source che non è di proprietà di nessuno, a cui possono accedere tutti quelli che si trovano nella sua rete – ma una volta che una transazione è stata fatta non può essere cancellata o alterata. Questa è l’essenza della blockchain.

La prima grande innovazione della blockchain è stata implementarla come componente chiave di Bitcoin, che funge da registro pubblico per tutte le transazioni. Le organizzazioni a quel punto si resero conto che la tecnologia blockchain poteva essere scissa dalla valuta Bitcoin e utilizzata per altre attività finanziarie. Molte banche multinazionali stanno già prendendo in considerazione le sue applicazioni potenziali lungo tutta la catena del valore dei servizi finanziari.

Gli sviluppi della blockchain

Molte aziende stanno portando avanti progetti di blockchain. Chainforce, un’iniziativa creata da Orange Silicon Valley, sta lavorando con sviluppatori e startup per favorire la nascita di Applicazioni Minimal Viable Blockchain (MVBA) volte a creare soluzioni commerciali nel mondo reale.

Orange ha investito in Chain, società leader in blockchain, e ha creato un gruppo di lavoro per esplorare l’applicazione di questa tecnologia in vari mercati. Chain ha recentemente collaborato con il gruppo Thales per rendere più semplice per le grandi imprese utilizzare la blockchain per conservare in modo sicuro le proprie credenziali di sicurezza.

Cambiare il volto delle imprese

La blockchain sta già avendo un impatto sul commercio globale. Per esempio, Barclays Bank e la startup Wave hanno già completato una transazione finanziaria utilizzando blockchain. Le transazioni di trading normalmente prevedono molti partecipanti in diverse giurisdizioni in tutto il mondo, che richiedono una grande quantità di documenti, inclusi documenti contrassegnati e spediti tramite corriere. Barclays ritiene che il blockchain accelererà le transazioni globali e ridurrà i costi, oltre a minimizzare il rischio di frodi documentali; e che i maggiori beneficiari saranno il settore dei trasporti marittimi e le istituzioni finanziarie.

Ma il suo potenziale va ben oltre il settore finanziario, perché il metodo di crittografia distribuita che utilizza può essere utile per ogni tipo di transazione. Hyperledger, ad esempio, sta aiutando il brand sudafricano di diamanti De Beers a utilizzare la blockchain per distinguere i diamanti estratti legittimamente da quelli provenienti da zone di guerra. La startup Everledger ha creato un registro digitale globale di diamanti basato su blockchain in un tentativo di eliminare il furto di diamanti e le frodi.

Nell’industria della difesa, Lockheed Martin sostiene di essere il primo contractor della Difesa degli Stati Uniti a utilizzare tecnologia blockchain, e ha intenzione di integrare la blockchain nella sua protezione di cybersecurity. Blockchain permetterà uno sviluppo software più efficiente e sicuro insieme alla gestione del rischio all’interno della supply chain.

“Questi nuovi approcci di cybersecurity miglioreranno l’integrità dei dati, accelereranno la scoperta e la riduzione dei problemi e riduranno il volume dei test di regressione, e il risultato sarà un minore rischio di pianificazione”, spiega Ron Bessire, vice presidente Ingegneria e Tecnologia di Lockheed Martin Aeronautics. “Più rapidamente i nostri sviluppatori sono in grado di scoprire i problemi, più rapidamente possiamo risolverli”.

La blockchain si sta dimostrando utile anche nella gestione degli archivi. L’Università di Melbourne, ad esempio, sta lavorando con la startup Learning Machine, affiliata ai Media Labs del MIT, per creare un sistema che renderà disponibili i documenti degli studenti su un sistema sicuro per la verifica dei dipendenti. La bellezza del database blockchain è che sarà a prova di manomissione. L’Ufficio del coordinatore nazionale per la tecnologia informatica sanitaria negli Stati Uniti sta anche considerando la possibilità di proteggere e archiviare le cartelle cliniche usando blockchain.

Una forza del bene

La blockchain potrà essere cruciale per il business, ma sta già aiutando il nostro mondo a fare meglio. Ad esempio, l’ONU sta sperimentando a livello di pilota la tecnologia come parte del suo Programma alimentare mondiale, utilizzando coupon unici protetti da crittografia in diversi negozi nei campi profughi in Giordania per garantire il trasferimento sicuro dei fondi ai destinatari. In un altro progetto, la piattaforma di blockchain BanQu sta aiutando gli sfollati somali in Kenya a creare identità finanziarie per sé stessi, fornendo a persone senza un conto in banca uno spazio nell’economia globale.

Intervenendo a una recente conferenza organizzata dal MIT Media Lab e da MIT Review, Behlendorf ha spiegato che la blockchain è molto più che finanza: “è un’occasione per reinventare il modo in cui funziona una buona parte del mondo”. Tenuto conto degli sviluppi in corso, potrebbe avere ragione.