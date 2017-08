Risparmiare online su stampanti e cartucce: è davvero così? di Redazione Data Manager Online 2 agosto 2017















Spesso chi desidera acquistare stampanti e cartucce online si pone due domande: il risparmio è reale e l’assistenza post vendita sarà efficiente? La risposta è sì. Sono moltissimi gli e-commerce che dispongono di dispositivi d’alta qualità per ufficio o per uso domestico garantendo all’utente affidabilità, trasparenza e sicurezza a 360°. Vediamo quali sono le ragioni per cui conviene comprare online.

Il primo motivo è il risparmio. Dalle grandi catene di informatica fino allo shop specializzato in vendite di cartucce compatibili per stampanti e cartucce originali su internet, tutti garantiscono prezzi inferiori a quelli di un negozio perché abbattono i costi di gestione, raggiungono un target di compratori più ampio e instaurano un rapporto diretto con il cliente senza intermediari che gravano sul prezzo finale. Infatti, è frequente trovare promozioni dedicate solo a chi fa acquisti online sia per stampanti e cartucce originali che per le compatibili. Questo è possibile perché molte aziende acquistano direttamente dal produttore e il loro obiettivo è fidelizzare il cliente fornendo anche consigli e soluzioni per un utilizzo adeguato che prolunghi la vita dell’apparecchio.

Un secondo punto a favore dell’acquisto online è la praticità. Comodamente da casa o dall’ufficio si può fare una rapida comparazione tra numerosi modelli/marchi di stampanti, classici o multifunzione, in modo da scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. La gamma di prodotti è estremamente completa, il magazzino è sempre ben fornito e si trovano le soluzioni più all’avanguardia per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Senza contare che l’acquisto è h24, effettuabile in qualsiasi momento della giornata senza sottrarre tempo ad altre attività e senza perdere ore preziose in giro per centri commerciali. Inoltre la scelta di cartucce originali e cartucce compatibili è sempre più ampia di quella di un negozio.

La vendita sul web consente anche di valutare immediatamente il costo delle cartucce. Fin da subito si conosceranno con esattezza i costi e la disponibilità delle cartucce originali e compatibili, un vantaggio non solo nel momento in cui si seleziona il dispositivo preferito, ma anche per il futuro. Un altro buon motivo per orientarsi sul commercio online è l’assistenza. Tanti venditori offrono un servizio di supporto veloce ed economico, via telefono, da remoto o direttamente presso il cliente.

Comprare stampanti e cartucce online conviene perché la spedizione avviene in 24/48 ore, al di sopra di una cifra minima è gratis e si può usufruire del servizio resi facili. In ultimo non dimenticate che sono accettati tutti i pagamenti, Paypal e bonifico bancario compresi. Bastano pochi click!

E allora… come scegliere la stampante giusta?

Le stampanti sono diventate uno strumento irrinunciabile sia sul lavoro che in casa (pensate alla comodità di poter stampare bollette e documenti online). Le regole per scegliere l’apparecchio giusto sono: il numero di pagine stampate d’abitudine, la necessità di stampare a colori, la velocità e l’eventuale uso di scanner e fotocopiatrice. Se vi serve solo per stampe in bianco e nero scegliete i modelli di stampanti monocromatiche: con un toner o una cartuccia compatibile il costo sarà meno di 1 centesimo a copia contro i 10 centesimi delle originali proposti dai grandi marchi. Se vi serve per molteplici usi allora selezionate i modelli 3 in 1, su internet ce ne sono a una cifra decisamente accessibile.

È chiaro che sul costo di stampa incide soprattutto l’inchiostro, abbattere questa spesa è possibile con le cartucce per stampanti non originali. Sfatiamo alcuni luoghi comuni sulle cartucce compatibili: non sono difficili da usare, non rovinano la stampante, l’inchiostro non è più scadente dell’originale imposto dalla casa produttrice, non rovinano le testine e non si seccano prima delle cartucce originali. Valgono quanto le originali (in alcuni casi sono anche meglio) e assicurano la stessa qualità di stampa, i venditori online spesso specificano che sono testate e certificate.

Le cartucce per stampanti compatibili si trovano in due versioni: standard e ad alta qualità. La maggior parte dei siti indica con chiarezza la differenza perché fa risparmiare moltissimo. Quando procedete all’acquisto dovete calcolare il prezzo finale in rapporto al numero di copie che la cartuccia promette di stampare, non in base al prezzo più economico. Con le cartucce ad alta capacità avrete un risparmio del 10-15% rispetto alle standard. Se comprate le confezioni multiple arriverete addirittura a un +40 di utilizzo. Basta cercare il numero di copie o la capacità espressa in millimetri nella scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito del venditore. Un’altra opzione è la cartuccia rigenerata, eco-friendly perché diminuisce la produzione di rifiuti. Si tratta del contenitore originale vuoto, riempito con una siringa e rivenduto. Le rigenerate sono una soluzione per quei dispositivi che non hanno le cartucce compatibili perché le aziende hanno studiato cartucce complesse con chip proprietari.