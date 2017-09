Antidepressivi, boom di vendite durante le vacanze estive di Valentina Scotti 11 settembre 2017















Impennata di vendite di farmaci anti-stress nei mesi caldi

Chi ha detto che le vacanze estive sono un periodo distensivo per tutti? Considerando il boom di vendite di ansiolitici e antidepressivi segnalato dall’Agenzia italiana del farmaco, l’estate non sembrerebbe affatto un periodo positivo per molte persone. L’indagine riporta i dati sulle benzodiazepine, psicofarmaci con proprietà sedative, ipnotiche e ansiolitiche e rivela che i picchi di vendite di questo tipo di farmaci si registrano in particolare nei mesi di gennaio, giugno e settembre.

Nei mesi caldi aumentano ansia e disturbi del sonno

Tenendo come riferimento il 2015, la dose definita giornaliera (Ddd) per mille abitanti è stata pari a 60,2 a gennaio, 57,4 a giugno e 60 a settembre. “Un andamento influenzato dalle procedure di acquisto da parte delle farmacie”, precisa l’Aifa, contro ad esempio un dato pari a 50,5 nel mese di marzo e 47,2 di dicembre. L’agenzia spiega che questi tre periodi di boom sono “coerenti con quanto vediamo nella pratica quotidiana”, assicura Mencacci. “Ad aumentare nei mesi caldi – sottolinea lo psichiatra – sono in particolare il disturbo d’ansia e panico, i disturbi del sonno, i comportamenti aggressivi e le fasi maniacali del disturbo bipolare”. Tutto porta a concludere che “l’estate, al di là degli idealismi, è un momento critico per la psiche, in particolare per quanto riguarda l’ansia e il sonno. Ecco perché si consumano più della media benzodiazepine, antidepressivi e ansiolitici per dormire”.

Anche viaggiare può destabilizzare

L’Aifa spiega inoltre che anche viaggiare può portare ad uno scompenso psicologico, in quanto cambiare le proprie abitudini e organizzare la vacanza può essere fonte di ansia. A testimoniare uno stato di disagio diffuso è anche l’aumento delle urgenze negli ospedali, ma anche il maggior consumo di alcolici e sostanze stupefacenti che si registra in estate, “‘spia’ di una malessere da non sottovalutare”.

Anche le temperature elevate possono fare la loro parte: “Il gran caldo incrementa in maniera significativa la frequenza di alcuni disturbi mentali – dice lo psichiatra – Manifestazioni spia di uno stato di eccitazione cerebrale che ormai ben sappiamo legato anche all’esposizione alla luce, oltre che alle temperature”. Da questo punto di vista la fine del periodo estivo può essere sollievo per alcuni, nonostante l’ansia e lo stress che accompagnano il ritorno dalle ferie colpiscano 1 italiano su 3.