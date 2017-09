Audi con RS 5 coupé e Audi quattro sulle strade del Gran Premio Nuvolari 2017 di Redazione Data Manager Online 15 settembre 2017

La nuova Audi RS 5, ultima nata della gamma Audi Sport, al Gran Premio dal 14 al 17 settembre

Per Audi, essere all’avanguardia è una consolidata tradizione. Sportività, performance e piacere di guida sono infatti elementi che uniscono passato, presente e futuro del Marchio dei quattro anelli, tanto su strada quanto nelle competizioni in pista.

Per questo motivo, il Marchio dei quattro anelli celebra le proprie origini restando vicino per il 20° anno consecutivo al Gran Premio Nuvolari in qualità di main sponsor e scegliendo la gara di regolarità per auto storiche come vetrina d’eccezione per la nuova Audi RS 5 coupé, la Gran Turismo della gamma Audi Sport.

La coupé high-performance coniuga raffinato design ed elevata adattabilità all’uso quotidiano. L’inedito motore 2.9 V6 TFSI biturbo da 450 CV e 600 Nm di coppia è frutto di un lavoro di sviluppo completamente nuovo e garantisce straordinaria potenza a fronte di un’eccellente efficienza.

In gara, inoltre, figurano 2 vetture appartenenti al museo storico Audi di Ingolstadt scelte per testimoniare in maniera tangibile la tradizione sportiva del Brand.

Si tratta della Audi quattro del 1988 (definita ur-quattro) e della Audi quattro 20V del 1991. Queste vetture hanno scritto una pagina importante della storia dell’automobile. Presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del 1980, la Audi quattro stupì il pubblico proponendosi come una coupé a trazione integrale. Grazie all’affidabilità sui fondi ghiacciati e innevati e alla stabilità di marcia, le Audi quattro raggiusero traguardi importanti nei rally internazionali a partire dal 1981, conseguendo successi spettacolari.

A bordo delle vetture che seguiranno tutto il percorso ci saranno importanti nomi del motorsport italiano ed internazionale. Oltre a Fabrizia Pons, campionessa italiana femminile di rally internazionali per tre anni consecutivi (dal 1976 al 1979), nonché storica navigatrice di Michèle Mouton a bordo della Audi quattro, saranno al volante delle Audi di ieri e di oggi Piero Liatti e Renato Travaglia, piloti di rally vincitori di numerosi titoli nazionali ed internazionali, e Giorgio Francia, pilota di grande esperienza in pista, con titoli e campionati a livello mondiale.

A sottolineare il legame che unisce presente e passato del Marchio dei quattro anelli, sarà esposto a Mantova l’esemplare unico della Auto Union Typ D, una delle indimenticate Frecce d’Argento Auto Union con cui Tazio Nuvolari ottenne grandi successi nel 1938.

Partendo da Mantova, la carovana delle oltre 300 auto storiche, iscritte quest’anno al Gran Premio Nuvolari, nei circa 1000 km di percorso toccherà i borghi più belli d’Italia, con passaggi spettacolari negli autodromi di Modena e di Misano per rientrare nella città lombarda domenica 17.