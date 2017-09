Bill Gates chiede scusa per “Ctrl-Alt-Canc”: “E’ scomodo” di Matteo Testa 22 settembre 2017

Bill Gates ammette che “Ctrl-Alt-Canc” è una combinazione di tasti troppo complicata e declina la responsabilità ai progettisti IBM

Nell’era d’oro di Windows praticamente chiunque conosceva il significato di “Ctrl-Alt-Canc”. Questa combinazione di tasti era infatti utilizzata per accendere il PC e in caso di problemi per forzarne il riavvio. La funzione è stata scritta alla fine degli Anni 70 e oggi, a quasi 40 anni di distanza, il fondatore di Microsoft Bill Gates ha ammesso che non è stata una scelta particolarmente felice. Durante il Global Business Forum di Bloomberg, a New York, il miliardario che ora si occupa soprattutto di beneficenza ha ammesso: “Se potessi fare una piccola modifica, farei un solo tasto”.

Il “Ctrl-Alt-Canc” è stato creato dall’ingegnere di IBM, David Bradley, per facilitare il suo lavoro di sviluppo software. La combinazione sarebbe dovuta rimanere all’interno dell’ambito aziendale ma involontariamente è stata poi diffusa al pubblico. Bill Gates, che qualche tempo fa ha rivelato di non aver mai amato neanche Xbox, ha raccontato che nel 2013 il team che ha progettato il design della tastiera per PC avrebbe potuto realizzare un solo tasto per il riavvio ma le richieste di Microsoft sarebbero rimaste inascoltate. Il “Ctrl-Alt-Canc” è diventata una vera e propria icona dell’informatica ma nel corso degli anni è stata sostituita da sistemi più comodi e funzionali. La combinazione continua comunque ad esiste e permette di accedere al Task Manager di Windows.