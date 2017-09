BT e Hitachi insieme per sviluppare soluzioni IoT in ambito industriale ed enterprise di Redazione Data Manager Online 25 settembre 2017

Asset Intelligence e Predictive Maintenance saranno i primi casi d’uso ad essere affrontati

BT, uno dei principali fornitori mondiali di servizi e soluzioni di comunicazione, e Hitachi Vantara, società interamente controllata da Hitachi, hanno annunciato una partnership globale volta a creare soluzioni innovative nel campo dell’Internet of Things (IoT) industriale e enterprise. La partnership intende offrire ai clienti globali migliori risultati di business, quali maggiore efficienza, produttività e risparmi economici. Le due aziende si concentreranno inizialmente sullo studio e la progettazione di soluzioni di asset intelligence e di predictive maintenance per clienti appartenenti ai settori del manufacturing e dei trasporti.

Annunciata oggi alla Hitachi NEXT 2017 Conference di Las Vegas, la partnership unisce le infrastrutture di rete globali, le capability cloud e le competenze di cybersecurity di BT con la vasta expertise di Hitachi in ambito Operational Technology ed Information Technology (OT / IT), la piattaforma di prossima generazione Lumada IoT e il portafoglio integrato di servizi e soluzioni IoT.

La tecnologia, l’infrastruttura e le competenze combinate delle due aziende consentiranno ai rispettivi clienti di sfruttare appieno intelligenza connessa e analisi dati avanzata per semplificare i processi ed ottimizzare le performance di business aziendali su scala globale.

Bas Burger, CEO Global Services, BT, ha dichiarato: “La nostra partnership con Hitachi aiuterà BT ad accelerare l’innovazione e a facilitare il percorso verso la digitalizzazione e l’IoT per i nostri clienti in tutto il mondo. Le competenze di Hitachi nell’Operational Technology, nell’IT e nell’IoT, le relazioni di lunga data con i clienti e la piattaforma IoT Lumada si combineranno perfettamente con le nostre infrastrutture globali, i servizi cloud e la competenza di cybersecurity per creare offerte IoT efficaci che contribuiranno a massimizzare il successo dei percorsi di trasformazione digitale dei nostri clienti globali “

“L’IoT rappresenta un punto di incontro critico, in cui stanno convergendo e si stanno allineando gi interessi dell’economia, del mondo industriale e della società come mai accaduto prima”, ha dichiarato Ryuichi Otsuki, CEO di Hitachi Vantara e Vice President di Hitachi Ltd. “Consideriamo la definizione di partnership strategiche con i leader di mercato come BT, un elemento essenziale della strategia IoT di Hitachi nel passaggio dell’azienda e delle sue attività verso la prossima fase della sua evoluzione “.

Le prime soluzioni commerciali frutto di questa collaborazione sono attese entro l’estate del 2018.