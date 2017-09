Per Elon Musk sono i razzi il futuro dei viaggi aerei di Matteo Testa 29 settembre 2017

BFR è un nuovo razzo sviluppato da SpaceX che non solo ci permetterà di raggiungere Marte ma consentirà di viaggiare sulla Terra a una velocità incredibile

Elon Musk non si tira certo indietro quando si tratta di stupire. Qualche giorno fa il numero uno di SpaceX ha svelato il design delle sue nuove tute spaziali e ha annunciato di aver in serbo altre novità. Durate il 68esimo Congresso Astronautico Internazionale ad Adelaide, in Australia, il miliardario sudafricano ha presentato un innovativo razzo battezzato BFR. Il vettore sarà la tecnologia su cui SpaceX ha deciso di puntare in futuro anche se i progetti come il razzo Falcon Heavy, i cui primi test inizieranno fra qualche mese, non verranno immediatamente accantonati. Questo razzo secondo Musk sarà in grado di portare l’uomo sulla Luna e Marte ma non solo. BFR è il futuro dei viaggi aerei.

Il patron di SpaceX ha mostrato la sua idea attraverso una breve video di presentazione. I viaggiatori si recheranno via nave presso una piattaforma marina da cui partirà il razzo che sarà totalmente riutilizzabile. L’obiettivo dell’azienda è infatti quello di ridurre drasticamente i costi delle missioni (spaziali o terrestri che siano) sfruttando vettori che decollano e atterranno dallo stesso scalo. Una volta partito, BRF raggiungerà una velocità massima di 27mila km all’ora e sarà in grado di coprire la distanza tra New York e Shanghai in appena 39 minuti. Per arrivare a Parigi basteranno 30 minuti mentre il volo da Hong Kong a Singapore non durerà più di 22 minuti. Musk, che continua lo sviluppo del suo treno ultraveloce Hyperloop, assicura che con questa tecnologia si potrà raggiungere qualsiasi luogo sulla Terra in circa un’ora. L’aspetto più interessante è che il costo del servizio non sarà superiore a quello proposto dalle compagnie aeree.