Hitachi Construction Machinery adotta la soluzione SaaS Service Parts Management di PTC di Redazione Data Manager Online 26 settembre 2017

Hitachi Construction Machinery ottimizza la gestione delle sue scorte ricambi a livello globale grazie alla soluzione disponibile sulla piattaforma cloud scalabile e flessibile di PTC

PTC annuncia che Hitachi Construction Machinery ha scelto di adottare la soluzione SaaS Service Parts Management (SPM) di PTC per ottimizzare la gestione delle scorte ricambi a livello globale.

SaaS SPM di PTC è una soluzione integrale che fa parte della suite per la gestione del ciclo di vita del servizio di assistenza (SLM, Service Lifecycle Management) Servigistics, in grado di assicurare un’ottimizzazione delle scorte ricambi di altissimo livello. La soluzione è disponibile sulla piattaforma cloud scalabile e flessibile di PTC, accessibile da qualsiasi parte del mondo via Internet.

Hitachi Construction Machinery è uno dei principali OEM del settore dell’edilizia: produce, vende, noleggia e fornisce servizi di assistenza a macchine per l’edilizia e il trasporto materiali e a prodotti per la sostenibilità ambientale. Gestisce oltre 400 catene di approvvigionamento e fornisce tempestivamente centinaia di migliaia di ricambi ai clienti di oltre 170 paesi/regioni. Nell’ambito delle proprie iniziative di trasformazione commerciale, Hitachi Construction Machinery sta implementando diversi sistemi tra i quali la soluzione SaaS SPM di PTC, volta a rendere realtà il suo profilo tecnologico ideale entro il 2020.

Nel 2015, Hitachi Construction Machinery ha introdotto il Service Information Viewer di PTC, anch’esso parte della soluzione Servigistics, in grado di assicurare agli utenti accesso immediato alle informazioni corrette e indispensabili fornite dai documenti per la manutenzione, come i manuali di assistenza. Come risultato, l’efficienza nella diagnosi dei guasti sul campo è migliorata significativamente.

Grazie alla soluzione SaaS SPM, Hitachi Construction Machinery mira ad accrescere ulteriormente la soddisfazione del cliente e a perfezionare le vendite/scorte tramite funzionalità avanzate, come l’Ottimizzazione multi-scala (Multi-Echelon Optimization), che ottimizza le catene di fornitura tramite una struttura multi-livello e il Rifornimento connesso (Connected Replenishment), che integra automaticamente le ubicazioni d’inventario di livello inferiore e aggiorna tempestivamente i programmi d’ordine per quelle superiori. Nel prossimo futuro, Hitachi Construction Machinery ha in programma di sfruttare anche la tecnologia IoT.

Hitachi Construction Machinery ha iniziato a utilizzare l’SPM a livello di produzione nei propri stabilimenti in Canada, Cina, Indonesia, Giappone, Malesia, Paesi Bassi, Singapore, Sud Africa, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti e pensa di estenderne l’uso ad altre sedi in futuro.

“Hitachi Construction Machinery sta attualmente lavorando sul potenziamento dell’intera value chain, partendo dai ricambi. La soluzione SaaS di SPM di PTC supporta i clienti e i partner a livello internazionale come un sistema in grado di fornire i componenti e l’assistenza richiesta in modo tempestivo”, ha dichiarato Takashi Takeda, General Manager, divisione ricambi di Hitachi Construction Machinery. “Insieme a PTC, i membri del nostro team di progetto sono stati in grado di implementare un sistema di supporto importante per sostenere i nostri clienti e partner nel mondo, in appena 11 mesi. Siamo ansiosi di poter continuare a lavorare a stretto contatto con PTC nel futuro”.

Steven Caldwell, Vice President, gestione prodotto, segmento SLM di PTC, ha commentato: “Una miglior gestione delle scorte dei ricambi è un mezzo strategico per poter raggiungere livelli di manutenzione eccellenti, migliorando l’esperienza del cliente. Affrontare la complessità di questo aspetto richiede un sistema SPM moderno e scalabile, capace di aggregare le informazioni provenienti da tutti i livelli aziendali. PTC è onorata di poter supportare gli obiettivi commerciali di Hitachi”.

Hitachi Systems Ltd. è uno dei partner storici di PTC, le cui soluzioni sfruttano il suo intero portafoglio prodotti. Hitachi Systems fornisce al cliente una vasta gamma di servizi di implementazione, tra i quali la comprensione dei processi aziendali attraverso un set di interviste clienti, la gestione e la risposta a richieste post-implementazione e il resoconto dell’utilizzo di risorse cloud. Hitachi Systems ha supportato l’implementazione della soluzione SaaS SPM di PTC da parte di Hitachi Construction Machinery e continuerà ad assicurare il suo supporto durante la fase di post-implementazione, al fine di assicurare un funzionamento ottimale del sistema.