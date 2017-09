KIKO sceglie Piteco per una tesoreria aziendale “senza trucchi” di Redazione Data Manager Online 21 settembre 2017

L’azienda Percassi protagonista con Piteco al Treasury and Finance Forum Day 2017: come gestire gli incassi di oltre 1.000 punti vendita nel mondo, con un aggiornamento costante del board e un perfetto coordinamento finanziario con le altre società del Gruppo

Piteco, specializzata nella progettazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria e tra i titoli più vivaci sul mercato AIM Italia sarà anche quest’anno protagonista del Treasury & Finance Forum Day: il più importante convegno sulla Tesoreria Aziendale, organizzato ogni anno da AITI – Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa. All’evento – che vede riuniti istituti di credito, società di consulenza, operatori del mercato – vengono presentate le migliori case history in quello che è un settore a cui le aziende dedicano sempre più attenzione, per la capacità di ottimizzare la gestione finanziaria riducendo i tempi delle risorse dedicate.

Venerdì 22 settembre sul palco con Piteco ci sarà Percassi, tra le più importanti realtà italiane nei settori development, real estate e retail, con marchi estremamente noti come KIKO MILANO leader nella cosmesi e diffuso in tutto il mondo con una rete di oltre 1.000 negozi monomarca.

Fin dal 2009 Percassi ha scelto di utilizzare le funzionalità di Piteco Evolution, il prodotto di riferimento tra i software di gestione della Tesoreria, focalizzando inizialmente il progetto proprio sulla gestione della rendicontazione bancaria dei Punti Vendita, rispondendo alle richieste di Kiko di migliorare e automatizzare i processi di gestione finanziaria dei Punti Vendita, determinazione del Cash Flow e Pianificazione Finanziaria, ottimizzando le attività e riducendo il tempo dedicato dallo staff di Tesoreria all’operatività dedicata alle attività ripetitive.

Oggi Piteco Evolution gestisce la Tesoreria di 29 società Percassi, che articolano il loro business in settori diversi. I prodotti PITECO offrono a ognuna soluzioni integrate e specializzate, garantendo l’automazione dei processi di gestione, l’integrazione e l’allineamento dei dati con gli altri sistemi aziendali coinvolti e una corretta e rapida reportistica per l’headquarter. Queste procedure, fondamentali per ogni azienda, diventano ancora più importanti quando si rende necessario un coordinamento finanziario tra le società dello stesso Gruppo operanti in business diversi.

Piteco ha quindi ottimizzato la gestione operativa dei processi di Percassi, garantendo maggiore efficienza nei tempi operativi, drastica riduzione delle attività manuali, totale integrazione con il sistema contabile e possibilità di gestire volumi di dati sempre maggiori.

“Abbiamo garantito a Percassi ciò che ogni Gruppo diversificato, soprattutto se internazionale, deve esigere dal proprio software di tesoreria: riduzione dei costi e del tempo dedicato dallo staff alle attività di riconciliazione degli incassi dei Punti Vendita, velocità nelle attività di data matching, senza perdere in precisione e accuratezza – afferma Andrea Guillermaz, partner di Piteco SpA. “L’ulteriore valore aggiunto è l’utilizzo di un prodotto che sappia contemporaneamente gestire aziende, business e paesi diversi, garantendo la compliance di ogni forma tecnica utilizzata, per ottenere il consolidamento delle posizioni finanziarie delle società gestite”.

Afferma Ignazio Tarragoni, Treasury Manager Percassi: “Piteco ha risposto efficacemente a 3 rilevanti esigenze del nostro Gruppo: riconciliare giornalmente migliaia di movimenti bancari con le chiusure di cassa dei punti vendita; garantire un adeguato livello di sicurezza del processo di pagamento e disporre di un affidabile ed aggiornato database relativo agli affidamenti ed agli utilizzi bancari, ai finanziamenti intercompany e alla natura dei flussi finanziari di incasso e pagamento, sempre disponibile per alimentare i report destinati all’Alta Direzione”.