La giacca intelligente di Google e Levi’s arriva nei negozi di Matteo Testa 26 settembre 2017

In autunno sarà possibile acquistare Commuter Trucker Jacket, una giacca realizzata da Google e Levi’s che può connettersi ad altri dispositivi connessi

Tra i moltissimi interessi di Google insieme agli smartphone e alle ricerche online c’è anche la moda. L’azienda di Mountain View tempo fa ha avviato una collaborazione con Levi’s per realizzare abiti hi-tech mai visti primi. Da questa partnership è nata Commuter Trucker Jacket. A vederla sembrerebbe una semplice giacca in denim ma in realtà nasconde una innovativa tecnologia wearable che potrebbe cambiare definitivamente il mondo dell’abbigliamento.

Lo sviluppo di Commuter Trucker Jacket è durato molto tempo ma finalmente la giacca 2.0 è pronta per essere lanciata sul mercato. La tecnologia è stata presentata ufficialmente nel maggio del 2016 e in autunno arriverà nei negozi a un prezzo di 350 euro.

La soluzione sviluppata da Levi’s e Google, che in futuro è intenzionata a costruire una vera e propria città, integra alcuni sensori sensibili al tocco e connettività Bluetooth. Il tessuto di cui è fatta è stato realizzato invece nell’ambito del Project Jacquard. Sfiorando le maniche è possibile interagire con altri dispositivi connessi e accedere alle mappe, ascoltare musica o leggere le notifiche dello smartphone. Un’apposita app inoltre consente di associare alle diverse gesture una funzione personalizzata.