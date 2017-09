La nuova Ford Fiesta conquista le 5 stelle Euro NCAP di Redazione Data Manager Online 8 settembre 2017















La nuova Fiesta ha ottenuto 5 stelle, il massimo punteggio, nei test di sicurezza condotti dall’autorità indipendente Euro NCAP.

La nuova Fiesta, la compatta tecnologicamente più avanzata disponibile in Europa, offre innovativi sistemi di sicurezza per prevenire o ridurre l’impatto in caso di incidente, per gli occupanti e gli altri utenti della strada, tra cui una versione aggiornata del dispositivo di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection), in grado di riconoscere la presenza di persone in prossimità dell’auto, anche di notte.

La compatta dell’Ovale Blu, ha ottenuto punteggi elevati sia in riferimento agli standard di protezione per gli adulti (87%) sia per gli occupanti di minore età (84%). Inoltre, ha ottenuto il massimo del punteggio nei crash-test laterali, punteggi elevati sia durante i crash-test frontali sia al test del palo, poiché in grado di garantire un livello elevato di protezione per tutti gli occupanti e prestazioni ottimali volte a prevenire il colpo di frusta.

Le tecnologie di assistenza alla guida, come il limitatore di velocità regolabile (Adjustable Speed Limiter) e il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Aid) sono state valutate positivamente da parte dell’Euro NCAP, così come le tecnologie di sicurezza passiva, che includono le cinture di sicurezza posteriori esterne, dotate di pretensionatori e limitatori di carico, in precedenza esclusivi dei sedili anteriori, sviluppate per migliorare ulteriormente la protezione dei passeggeri e gli airbag anteriori in grado di salvaguardare testa, busto e bacino degli occupanti.

“I protocolli Euro NCAP sono oggi più selettivi che mai e molta attenzione è posta sulle tecnologie di assistenza alla guida sviluppate per aiutare i conducenti a evitare gli incidenti”, ha commentato Joe Bakaj, Vicepresident, Product Development, Ford of Europe. “La nuova Fiesta è in grado di aiutare i conducenti a mantenersi nella corsia di appartenenza durante i momenti trascorsi al volante e può monitorare la strada che precede fino a 130 metri, più di un campo da calcio, aiutando gli automobilisti a individuare ed evitare i pericoli, per viaggi in automobile più sicuri”.

La scocca della nuova Fiesta è realizzata per il 36% con leghe di acciaio al boro, utilizzato in punti chiave come la parte superiore dei montanti centrali, la cui forma a T disperde l’energia degli impatti verso il tetto.

Per entrambe le versioni, 3 e 5 porte, i rinforzi delle porte proteggono le persone a bordo dall’intrusione laterale di oggetti e sono dotate di sensori di pressione per l’attivazione, in pochi millisecondi, dei sistemi di protezione. Per il conducente, è disponibile una speciale fibbia autobloccante che, in caso di incidente, aiuta a prevenire lo scivolamento della cintura di sicurezza.

La nuova Fiesta è la prima Ford europea sviluppata attraverso la tecnologia di crash test virtuali Finite Element Analysis, che permette di ottimizzare i punti di rinforzo della scocca e il posizionamento degli airbag. La tecnologia prevede, infatti, in modo preciso la reazione di airbag e scocca all’energia d’urto per proteggere i passeggeri in caso di impatto, consentendo un’ottimizzazione più efficiente ed efficace dei sistemi di sicurezza.

Ulteriori tecnologie di supporto alla guida, supportate da una piattaforma hi-teck basata su 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori a ultrasuoni che può monitorare a 360 gradi l’area intorno all’auto e la strada che precede fino a 130 metri, annoverano il sistema di parcheggio semiautomatico che esegue le manovre sia in parallelo che in perpendicolare (Active Park Assist with Perpendicular Parking), il controllo adattivo della velocità di crociera (Adattive Cruise Control), gli abbaglianti automatici (Auto High Beam), il riconoscimento di veicoli nella zona d’ombra (Blind Spot Information System), l’avviso di veicoli in arrivo (Cross Traffic Alert), l’indicatore della distanza di sicurezza (Distance Indication), il monitoraggio dell’attenzione del guidatore (Driver Alert), l’avviso di emergenza pre-collisione (Forward Collision Warning), il monitoraggio della corsia di marcia e il riconoscimento dei segnali stradali (Traffic Sign Recognition).

Hanno ottenuto 5 stelle nei test di sicurezza condotti dall’autorità indipendente Euro NCAP ben 11 modelli Ford: B-MAX, Edge, Fiesta, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, Ranger, S-MAX, Tourneo Courier e Transit e Tourneo Custom.

La nuova Fiesta è ora disponibile in 4 declinazioni: la pratica Plus, la sofisticata Titanium, la sportiva ST-Line e l’elegante Vignale. Successivamente, dal 2018, la nuova Fiesta sarà disponibile nella performante versione ST da 200 cavalli e nella versione crossover Active, con la quale debutterà una nuova serie di modelli Ford Active che nei prossimi anni arricchiranno l’offerta europea dell’Ovale Blu.