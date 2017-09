La nuova Polo

La sesta generazione della Polo porta il futuro nella produzione di serie

Compatta molto tecnologica. La Polo, con i suoi oltre 14 milioni di esemplari venduti, è una delle auto più grandi tra le piccole. Si presenta ora ai nastri di partenza la sesta generazione, completamente nuova. La prevendita di questa bestseller è già iniziata in alcuni Paesi europei. Sempre di serie: cinque porte e sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, così come il sistema anti collisione multipla. A parità di dotazioni, quindi, questa Polo ottimizzata da ogni punto di vista risulta più conveniente. Concept e contenuti della Polo sesta generazione sono dunque punto di riferimento in fatto di progresso in campo automobilistico e del nuovo status quo raggiunto dalle compatte. Per la configurazione della nuova Polo sono disponibili tre versioni di allestimento: Trendline, Comfortline e Highline. Entro la fine dell’anno si aggiungerà la sportiva Polo GTI2.

Tre motori di serie al lancio sul mercato. Per la Polo sesta generazione saranno disponibili nel complesso otto efficienti motori benzina, Diesel e a gas metano. In occasione del lancio sul mercato possono essere ordinati tre motori benzina tre cilindri con livelli di potenza apprezzati in questa categoria: due 1.0 MPI, 65 e 75 CV, e un TSI sovralimentato 1.0 95 CV. Tutti i modelli sono equipaggiati con sistema start/stop e di recupero dell’energia. A partire da 95 CV di potenza è possibile abbinare un cambio a doppia frizione DSG.

Altri cinque motori entro la fine dell’anno. Entro fine anno si aggiungeranno gli altri cinque motori: due benzina, due Diesel e uno a gas metano. Sul fronte motorizzazioni a benzina, i propulsori che andranno a completare la gamma saranno un 1.0 TSI 115 CV e il potente 2.0 TSI

200 CV montato sulla Polo GTI. Un’altra novità è rappresentata dal primo motore a gas metano della Polo: il propulsore 1.0 TGI 90 CV. La gamma di motorizzazioni si completerà infine con due efficienti Diesel: gli 1.6 TDI in grado di erogare rispettivamente 80 e 95 CV di potenza.

Design espressivo. La Polo di sesta generazione è basata, dal punto di vista costruttivo, sul pianale modulare trasversale MQB. A esso si devono proporzioni notevolmente più dinamiche, con passo lungo, sbalzi della carrozzeria corti e dimensioni principali tipicamente sportive (lunghezza e larghezza maggiori e altezza esterna minore a fronte di più spazio per la testa). Maggiore potenza, grinta, carisma ed espressività sono i tratti distintivi di un design completamente nuovo.

Interni all’avanguardia. I designer hanno reso espressivi e futuristici anche gli interni. L’abitacolo è completamente nuovo e figlio dell’era digitale. La Polo è la prima auto della sua categoria disponibile con strumentazione completamente digitale: in Italia, l’Active Info Display di ultima generazione è di serie sull’allestimento Highline. La strumentazione è disposta su un unico asse di visualizzazione e di comando unitamente ai sistemi di infotainment che, a eccezione della versione d’ingresso, dispongono di schermo da 8 pollici con superficie touch in vetro. Apposite interfacce digitali portano a bordo le App e i servizi online degli smartphone, che possono essere caricati sia tramite connettore che senza cavo (in Italia, la ricarica a induzione è di serie dall’allestimento Comfortline). Rispetto al modello precedente, la Polo sesta generazione è stata notevolmente ampliata anche all’interno. Ora l’abitacolo è più spazioso per i cinque occupanti e la capacità del bagagliaio è sensibilmente aumentata (da 280 a 351 litri).

Tre allestimenti e quattro pacchetti. La Polo debutta inizialmente nelle tre linee di allestimento Trendline, Comfortline e Highline. In un momento successivo, arriverà la GTI. La versione di accesso Trendline vanta già una dotazione ricca. In Italia, l’equipaggiamento di serie comprende tra gli altri cinque porte, luci diurne a LED con funzione Coming/Leaving home, limitatore di velocità, sistema anti collisione multipla e controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, VW Connect e cerchi da 15”.

Ampie possibilità di personalizzazione. Ogni dettaglio è personalizzabile grazie a una vasta gamma di nuovi colori (in totale 14 tinte carrozzeria) e cerchi (da 15 a 18 pollici, alcuni verniciati in contrasto cromatico), dash pad in otto diversi colori, due allestimenti interni e undici diversi rivestimenti dei sedili. Il ventaglio delle possibilità di personalizzazione è molto ampio e comprende tetto colorato a contrasto, il tetto panoramico più grande della categoria, fari full LED, gruppi ottici posteriori a LED, allestimento estetico R-Line (in Italia, di serie su Highline) e dotazioni quali il sistema Wireless Charging per smartphone (in Italia, di serie a partire da Comfortline). La nuova Polo vanta inoltre i sistemi di assistenza mutuati direttamente da Golf e Passat.