La Volkswagen al Salone di Francoforte 2017: l'I.D. CROZZ ulteriormente sviluppato di Redazione Data Manager Online 8 settembre 2017















Il design della nuova evoluzione mostra più chiaramente l’impostazione stilistica del futuro modello di serie

La Volkswagen prosegue nello sviluppo della nuova generazione di veicoli elettrici e presenta al Salone di Francoforte 2017 la versione ulteriormente evoluta dell‘I.D. CROZZ, presentata lo scorso aprile al Salone di Shanghai.

La concept car rielaborata si basa sulla nuova architettura specifica progettata per i futuri veicoli elettrici Volkswagen. Si caratterizza per un design pulito e forte, in particolare nel frontale e nel posteriore che mostrano più chiaramente la direzione del futuro modello di serie. Altre note di design sono il largo cofano motore, i parafanghi dall’ampia apertura e la verniciatura in nero lucido del tetto. Il look molto moderno del SUV si ritrova anche all’interno. Grazie ai limitati ingombri della trazione elettrica e all’integrazione della batteria agli ioni di litio nel pianale della vettura, l’ampio spazio interno è stato sfruttato al massimo ottenendo un abitacolo in stile “lounge” con quattro sedili singoli.