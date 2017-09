Netflix prende il volo a partire dal 2018 di Matteo Testa 27 settembre 2017

Netflix è alla ricerca di un compagnia aerea per portare i suoi film e serie TV a bordo dei velivoli

Molto spesso le compagnie aeree, in particolare durante le lunghe tratte, offrono la possibilità di guardare un film per far scorrere più velocemente il tempo necessario a raggiungere la destinazione. In tanti avranno usufruito di questo servizio ma non sono rimasti soddisfatti perché la pellicola non era di loro gradimento. Presto però sarà possibile portare i propri film e serie TV preferiti in streaming anche in volo. Stando a quanto afferma Variety, Netflix è alla ricerca di una compagnia aerea con cui iniziare una partnership.

L’idea dell’azienda di Los Gatos è quella di proporre l’accesso al Wi-Fi dell’aereo in forma gratuita o con tariffe più economiche rispetto a quelle attuali. I clienti Netflix potranno così vedere le sue pellicole in esclusiva o seguire l’ultimo episodio di serie di grande successo come Narcos, la cui terza stagione sta per arrivare a breve su smartphone, tablet e televisione. A coloro invece che non hanno ancora scaricato l’app sarà offerto un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni come per i nuovi clienti. Il nuovo servizio dovrebbe partire già dall’anno prossimo. Questa mossa potrebbe garantire a Netflix ulteriore visibilità anche perché la concorrenza si fa agguerrita. La piattaforma di streaming conta 100 milioni di spettatori ma a breve cominceranno a trasmettere i loro contenuti anche Apple e soprattutto Facebook, che ha aperto il suo portale Watch anche se solo negli USA.