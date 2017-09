New York vuole diventare la seconda casa di Amazon di Matteo Testa 18 settembre 2017

Amazon vuole investire 5 miliardi di dollari nella costruzione di una nuova sede e New York si candida

Amazon è una multinazionale con un giro d’affari di miliardi di dollari. L’azienda leader nel campo dell’e-commerce si sta espandendo in altri settori che comprendono anche la vendita al dettaglio con punti vendita fisici ma ha bisogno di spazio per occuparsi di tutte le sue attività. Il colosso online fondato da Jeff Bezos, che sta pensando ad un dongle e una Fire TV con Alexa integrato, ha quindi intenzione di costruire un secondo grande quartier generale oltre all’avveniristico polo che verrà completato entro pochi anni a Seattle. Amazon ha quindi indetto un concorso tra le varie città americane e New York è quella che si è mossa con maggiore forza per vincerlo.

La Grande Mela ha chiesto il sostegno della cittadinanza e delle aziende locali per la presentazione del proprio progetto chiedendo suggerimenti su quali sarebbero i luoghi ideali in cui Amazon potrebbe costruire la sua nuova sede. New York dovrà comunque vedersela con candidate di spicco come Chicago, Baltimora, Huston, Boston, Orlando e si vocifera altri 50 grandi centri negli Stati Uniti. Queste avranno tempo fino al 19 ottobre per presentare i loro progetti ma al momento la capitale economica USA sembra essere in vantaggio. Qui Amazon potrà trovare forza lavoro qualificata e diversificata e avrà come vicine molte altre importanti aziende del settore hi-tech come Google. Proprio a New York si trova infatti la seconda sede più importante di Big G dopo quella di Mountain View con oltre 5mila dipendenti. Per la metropoli diventare la seconda casa di Amazon sarebbe un affare non da poco. Bezos vorrebbe investire fino a 5 miliardi di dollari in questo progetto che oltre all’indotto porterebbe migliaia di nuovi posti di lavoro. La decisione finale dell’azienda sarà annunciata all’inizio del 2018 insieme ai dettagli sulla costruzione.