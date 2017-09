Nuova Audi TT RS Roadster: dalla pista alle strade d’Italia di Redazione Data Manager Online 23 settembre 2017

Al via la prevendita in Italia della nuova piccola roadster firmata Audi Sport. Propulsore 2.5 litri 5 cilindri “Engine of the Year” per l’ottava edizione consecutiva

Dopo l’introduzione della nuova generazione della TT RS Coupé ad alte prestazioni avvenuta lo scorso giugno, inizia la prevendita della TT RS Roadster in Italia. La piccola roadster del brand Audi Sport completa la gamma TT, trasformando il piacere della guida all’aria aperta in pura adrenalina e divertimento.

Il sound inconfondibile del 5 cilindri di serie più potente al mondo preannuncia l’arrivo della compatta supersportiva. Insignito del titolo di “Engine of the Year” per l’ottava edizione consecutiva, il motore 2.5 TFSI accoppiato al cambio automatico S tronic, è in grado di trasferire sulle quattro ruote 400 CV di potenza e 480 Nm di coppia, consentendo prestazioni assolute unite ad una maneggevolezza ed una dinamica di guida da kart. La nuova TT RS Roadster accelera da 0-100 Km/h in 3,9 secondi e raggiunge, su richiesta, una velocità massima di 280 Km/h.

Il design aggressivo ed elegante della nuova TT RS Roadster si completa con i gruppi ottici OLED Audi Matrix posteriori, che ne definiscono le linee grazie ad accattivanti effetti luminosi. Assieme alla variante Coupé, per la prima volta un modello Audi è equipaggiato con questa sofisticata tecnologia che riduce il peso dei componenti, restituisce un’illuminazione più intensa ed omogenea e rapisce lo sguardo fino a lasciare il posto nuovamente alla scia del sound.

Viaggiare en plein air non è mai stato così piacevole: la nuova Audi TT RS Roadster è dotata di capote in tessuto leggero che si apre e si chiude in appena 10 secondi fino ad una velocità di 50 km/h. La nuova Audi TT RS Roadster pesa solamente 1.530 Kg grazie all’ulteriore evoluzione del telaio Audi space frame.

La scelta dei numerosi optional RS si accompagna a tre configurazioni differenti, ideate per esaltare le caratteristiche da vera supersportiva. Il pacchetto Dynamic, dedicato agli amanti del sound del 5 cilindri e della massima tenuta di strada, offre impianto di scarico sportivo RS e assetto sportivo RS plus con Audi magnetic ride. Il Dynamic Plus arricchisce la vettura con freni anteriori in ceramica RS e limitatore elettronico della velocità massima a 280 km/h, per raggiungere velocità e spazi di frenata da race car. Dynamic Race, infine, racchiude l’essenza degli equipaggiamenti sportivi ed esalta il carattere sportivo in ogni sua forma, dalla velocità, alla frenata, dal sound all’handling.