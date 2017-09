Il nuovo SUV della SEAT si chiamerà Alboran, Aranda, Avila o Tarraco di Redazione Data Manager Online 16 settembre 2017

C’è tempo fino al prossimo 25 settembre per votare il proprio candidato preferito. Il nome del SUV sarà svelato entro il prossimo 15 ottobre

Alboran, Aranda, Avila o Tarraco. Una di queste quattro località spagnole darà il nome al nuovo SUV della SEAT, in vendita dal prossimo anno. Il Presidente della SEAT Luca de Meo l’ha annunciato nel corso della conferenza stampa di apertura del Salone dell’Automobile di Francoforte.

Fino al prossimo 25 settembre, quindi, chiunque voglia esprimere la propria preferenza e supportare il proprio nome favorito potrà farlo sul sito seat.es/buscanombre o seat.com/seekingname. Il nome che riceverà il numero maggiore di voti sarà il vincitore.

I quattro nomi finalisti hanno superato la penultima fase di selezione dell’iniziativa volta a trovare il nome del SUV di grandi dimensioni della SEAT, il terzo del Marchio dopo Ateca e Arona. In questa fase, il Brand ha organizzato diversi focus group nei suoi principali mercati, così come svariati test nei paesi in cui il Marchio è presente, per scegliere i quattro nomi finalisti tra i nove precedentemente selezionati.

Il Presidente SEAT Luca de Meo si è espresso in merito ai quattro nomi finalisti e al positivo esito dell’iniziativa durante la conferenza stampa tenuta al Salone di Francoforte: “Alboran, Aranda, Avila e Tarraco rispondono a tutti i requisiti necessari per convertirsi in un altro emblema SEAT. Il successo di questa iniziativa è evidente, e vogliamo ringraziare nuovamente gli oltre 133.000 fan che, da più di 106 Paesi nel mondo, hanno dato il proprio contributo al progetto. Ora non ci resta che invitarvi tutti a partecipare alla votazione finale”.

I quattro finalisti

Alboran: il mare di Alborán non è che la parte più occidentale del mar Mediterraneo. Motore idrologico del Mediterraneo occidentale, è popolato dalla più vasta diversità di specie tra i mari d’Europa.

Aranda: città di oltre 32.000 abitanti situata nella Provincia di Burgos, nella Regione di Castiglia e Leon, è la capitale della regione della Ribera del Duero, famosa per i suoi vini.

Avila: città della Regione di Castiglia e Leon, con i suoi 1.131 metri sul livello del mare è la provincia più alta di Spagna. Il simbolo della città è la muraglia che ne circonda la parte antica.

Tarraco: oggi rinominata Tarragona, si tratta del toponimo dell’antica città romana, una delle principali in Spagna. I suoi resti archeologici sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2000.