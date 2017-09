T-Roc Edition190, 190 ore per prenotarla online

190 ore per avere i 190 esemplari della Edition190, la serie limitata della T-Roc riservata ai Clienti italiani. Sarà possibile prenotarla dalla mezzanotte del 19 settembre nella sezione dedicata del sito di Volkswagen Italia

È il primo crossover a sfoggiare il logo Volkswagen. Ora è anche il primo modello della Marca a essere prenotabile online. Questi primati non potevano che spettare a lei, la più connessa di tutte: la T-Roc. In attesa del suo arrivo nelle Concessionarie, infatti, l’inedita compatta della Volkswagen fa il suo debutto sul mercato italiano con la Edition190.

Una serie limitata di 190 esemplari che, a partire dalla mezzanotte del 19 settembre, sarà acquistabile per 190 ore solo in una sezione dedicata del sito di Volkswagen Italia. Un’opportunità riservata a 190 Clienti, che diventeranno gli ambasciatori sul mercato italiano del crossover Born Confident della Volkswagen.

Mossa dal potente benzina 2.0 TSI 190 CV (offerto in Italia solo per questa iniziativa) accoppiato al cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4MOTION, la Volkswagen T-Roc Edition190 si distingue per l’affascinante carrozzeria bicolore in White Silver metallizzato con tetto panoramico, montanti anteriori e specchietti retrovisori neri.

La caratterizzazione estetica, inoltre, prevede pinze freni rosse e cerchi in lega “Suzuka” da 19 pollici che le danno una connotazione molto dinamica.

Un altro elemento distintivo che la rende ancora più attraente è l’equipaggiamento completo, che include le più moderne tecnologie comfort e di assistenza disponibili e la connettività più avanzata.

Una panoramica dei principali equipaggiamenti della T-Roc Edition190:

Proiettori anteriori full LED

Sistema di radio-navigazione Discover Media da 8 pollici

Strumentazione completamente digitale Active Info Display

App-Connect (con tecnologia MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto)

Sistema di controllo perimetrale Front Assist con riconoscimento dei pedoni e funzione di frenata di emergenza City

Sistema proattivo di protezione occupanti Pre-Crash

Assistenza attiva per il mantenimento della corsia Lane Assist

Rilevamento della stanchezza del guidatore Fatigue Detection

Cruise control adattivo ACC

Climatizzatore automatico Climatronic

Assistente al parcheggio Park Assist

Interfaccia per telefono Comfort con ricarica a induzione e antenna esterna

Regolazione automatica delle luci abbaglianti Light Assist

Tetto panoramico apribile elettricamente

Sound system Beats da 300 Watt

Il prezzo della T-Roc Edition190 è di 35.000 Euro.

Seppure per pochi, avere la T-Roc Edition190 è facile. Basta registrarsi sul sito di Volkswagen Italia, accedere alla sezione dedicata (disponibile a questo link) e compilare l’apposito form inserendo i propri dati personali e la Concessionaria in cui si intende sottoscrivere la proposta d’acquisto. A questo punto, il Cliente deve solo versare a titolo di prenotazione 500 Euro tramite carta di credito, che verranno poi restituiti sia in caso di acquisto, sia di mancata sottoscrizione del contratto. A seguito della prenotazione, il Cliente ha sette giorni (di calendario) per sottoscrivere la proposta di acquisto presso la Concessionaria Volkswagen scelta.