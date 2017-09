Talend annuncia un nuovo Data Center in Europa di Redazione Data Manager Online 15 settembre 2017

Progettato per lavorare con la piattaforma as-a-Service (iPaaS) di integrazione multi-tenant di Talend e per aiutare i clienti a rispondere ai nuovi requisiti della regolamentazione GDPR

Talend annuncia l’apertura del nuovo Data Center in Europa per la piattaforma di integrazione cloud di Talend: soluzione iPaaS, multi-tenant e scalabile che l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti.

Il nuovo center supporta la crescita di Talend e i clienti che si stanno preparando a essere conformi alla regolamentazione sulla protezione dei dati (GDPR), la direttiva volta a rafforzare la protezione dei dati per i cittadini dell’unione europea. Il nuovo data center sarà operativo per i clienti nell’ultimo trimestre di quest’anno.

“Il nuovo data center cloud rafforza l’impegno di Talend nel sostenere i nostri clienti che si stanno preparando all’applicazione delle nuove regolamentazioni dell’Unione europea in materia di gestione dei dati”, ha dichiarato Ciaran Dynes, SVP Products, Talend. “Di pari passo con l’adozione di una soluzione iPaaS da parte dei nostri clienti in Europa, il nostro obiettivo primario è quello di semplificare il processo attraverso il quale i dati diventano asset di business. Inoltre, il nuovo data center è strategico per supportare le aziende, e coloro che gestiscono i dati, nel definire i nuovi standard per la sicurezza dei dati, la conformità e la governance”.

In vigore da maggio 2018, il GDPR contempla un’ampia gamma di aspetti legati alla privacy dei dati e si applica a qualsiasi azienda, ovunque nel mondo, che raccolga informazioni personali sui clienti in Europa o sui dipendenti. Il GDPR prevede rigidi requisiti di notifica e elevate multe per mancata osservanza. Per una maggiore sicurezza, il nuovo data center di Talend si sviluppa su due location, Francoforte e Dublino, e uno costituisce il sito di backup per l’altro.

“Siamo lieti che Talend possa offrire e distribuire in modo indipendente rispetto agli Stati Uniti, la propria soluzione Talend Integration Cloud”, ha dichiarato Stephan Kochauf, direttore dello sviluppo software, Lyoness Group AG. “A seguito dei recenti cambiamenti a livello legale e di regolamentazione, è molto importante mantenere i dati all’interno dell’Unione Europea così da soddisfare i più alti standard in materia di diritti di protezione dei dati dei nostri clienti”.

Talend Integration Cloud, un iPaaS altamente scalabile e sicuro, offre potenti strumenti grafici, un’elevata qualità dei dati e oltre 900 tra connettori e componenti per il collegamento di database, fonti di big data, applicazioni on-premise, applicazioni cloud e servizi. La soluzione consente agli utenti di sviluppare flussi di lavoro di integrazione cloud-to-cloud e ibridi per un cloud completamente gestito e automatizzo in grado di fornire l’integrazione dei dati su più piattaforme cloud, indipendentemente dal volume o dalla velocità dei dati stessi.