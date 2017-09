Tiscali: primo semestre nella storia aziendale in utile netto positivo di Redazione Data Manager Online 22 settembre 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno e, in particolare, esaminato e approvato la relazione finanziaria al 30 giugno 2017.

Risultati del primo semestre 2017:

– Risultato netto positivo per euro 24,5 milioni – Si tratta del primo semestre, dalla fondazione aziendale, in cui il risultato netto è positivo. Si conferma così la tendenza che porterà anche al primo utile netto nel bilancio annuale 2017.

– Ricavi per euro 103,6 milioni in crescita del 6,9% rispetto al primo semestre 2016, nella parte alta della forchetta dei target 2017 (+5/8%) comunicati al mercato lo scorso luglio:

o +1,7% la crescita dei ricavi del segmento “Broadband Fisso” (a euro 68,4 milioni) rispetto al primo semestre 2016, dato che torna positivo per la prima volta dopo oltre un lustro.

– EBITDA a euro 14,4 milioni in crescita del 16,3% rispetto al primo semestre 2016, ampiamente al di sopra dei target 2017 (+8/12%) comunicati al mercato lo scorso luglio.

– Ulteriore conferma del trend di crescita della clientela sia nella banda Ultralarga (Fibra e Fixed Wireless Access) che nel Mobile, grazie a nuove strategie di Marketing&Sales:

o +32 mila clienti (+8% su primo semestre 2016) nel segmento Broadband Fisso.

o +56 mila clienti (+37% su primo semestre 2016) nel segmento Mobile.

o Circa 58 mila clienti UltraBroadband, di cui circa 36 mila clienti LTE Fixed Wireless (Wireless Fiber To The Home – WFTTH) e circa 22 mila in Fibra (FTTX)

– Forte riduzione dei costi del personale (- 4,2 milioni di eurorispetto al primo semestre 2016) per effetto della riduzione del -27% (- 268 unità) dell’headcount rispetto a dicembre 2016.

– Deployment delle Base Stations WFTTH LTE in linea con le previsioni: circa 300 Base Stations LTE installate a giugno 2017 all’interno del progetto di migrazione da Wimax a LTE la cui conclusione è prevista entro fine anno.