Video: Industry 4.0 l’intervento di Sergio Scornavacca #WeChangeIT Forum di Giuseppe Mariggiò 11 settembre 2017















La prima tavola rotonda dell’evento annuale di Data Manager, #WechangeIT Forum: “Industry 4.0 per tornare a produrre in Italia e riavviare il sistema operativo del Paese”. In questo video l’intervento di Sergio Scornavacca, Direttore Industrial & Consumer Market – Indra in Italia

