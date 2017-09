Yamaha Motor realizza la Digital Enterprise grazie alle soluzioni software di Siemens di Redazione Data Manager Online 28 settembre 2017

Yamaha Motor adotta i software Teamcenter e NX di Siemens per i processi di sviluppo prodotto delle sue moto

Yamaha Motor, produttore giapponese di veicoli a motore, ha scelto il PLM (Product Lifecycle Management) di Siemens, per supportare la digitalizzazione. Yamaha utilizzerà Teamcenter di Siemens, il software per la gestione digitale del ciclo di vita più usato al mondo, in tutte le divisioni sviluppo del proprio settore chiave, ovvero il motociclo. Yamaha sta anche adottando come sistema per la progettazione il software NX di Siemens, la soluzione CAD/CAM/CAE integrata. Avvalendosi delle soluzioni NX e Teamcenter, Yamaha rafforzerà ulteriormente il processo di progettazione digitale, favorendo una collaborazione più diretta ed efficace tra gli ingegneri e i progettisti di sviluppo del prodotto.

“Migliorare il processo di sviluppo delle nostre moto, che rappresentano il nostro principale prodotto, porterà un significativo vantaggio alla nostra azienda” ha dichiarato Makoto Shimamoto, Senior Executive Officer e Chief General Manager della PF Model Unit di Yamaha Motor. “Utilizzare il software di Siemens ci aiuterà a ottenere miglioramenti a livello qualitativo, a ridurre i tempi di sviluppo e il carico di lavoro, permettendo allo stesso tempo ai nostri designer di dedicarsi maggiormente all’innovazione. Lavorare con Siemens PLM Software aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi di business, in termini di efficienza economica e competitività di prodotto.”

Yamaha Motor utilizzerà NX e Teamcenter, a livello globale, in tutti i processi di sviluppo del motociclo, con l’obiettivo di creare un processo di sviluppo del prodotto 3D completamente integrato e un efficiente ambiente di gestione integrato per i master data 3D. NX, impiegato per la progettazione digitale e l’analisi tecnica, permetterà ai progettisti di lavorare in maniera più efficiente e collaborativa, riducendo il time to market e velocizzando i cicli d’innovazione. Utilizzando Teamcenter come filo digitale tra i vari processi di sviluppo prodotto, i team di tutto il mondo potranno lavorare con un’unica fonte in grado di raccogliere tutti i dati di prodotto. Grazie poi ad Advantedge, una serie di best practice per l’implementazione del PLM fornite da Siemens, Yamaha Motor sarà in grado di iniziare lo sviluppo su larga scala in tempi estremamente brevi.

In futuro Yamaha Motor potrà lavorare su queste basi per creare processi digitali che colleghino la progettazione con la produzione, realizzando così la digitalizzazione dell’intero processo, dalla progettazione alla produzione.

“In un contesto di significativo cambiamento come quello che l’industria di produzione sta vivendo negli ultimi anni, crediamo che la digitalizzazione possa rendere possibile per le imprese una continua trasformazione e innovazione” ha dichiarato Kunihiko Horita, Country Manager, Siemens PLM Software Japan. “Forniamo soluzioni lungo tutta la catena di valore, per supportare i nostri clienti nella trasformazione in impresa digitale. Siamo estremamente orgogliosi della decisione di Yamaha Motor di adottare le soluzioni PLM di Siemens per promuovere la strategia di digitalizzazione in tutta l’azienda”.

Siemens PLM Software, business unit di Siemens Digital Factory Division, è leader nella fornitura di soluzioni software per la trasformazione digitale dell’industria, offrendo alle aziende manifatturiere nuove opportunità di fare innovazione. Con sede centrale a Plano, in Texas, e oltre 140.000 clienti in tutto il mondo, Siemens PLM Software collabora con aziende di tutte le dimensioni per cambiare il modo in cui danno vita alle loro idee, realizzano i loro prodotti, utilizzano e comprendono i prodotti e le risorse a loro disposizione.