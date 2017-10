Dimagrire col tè nero, un acceleratore naturale del metabolismo di Valentina Scotti 6 ottobre 2017

Secondo uno studio americano il tè nero è un prezioso alleato della nostra linea

Bere un tè caldo può essere molto piacevole e rilassante, soprattutto nelle fredde giornate invernali, ma chi avrebbe mai pensato che potesse anche aiutare a perdere peso?

Ad affermarlo sono i ricercatori dell’Università della California (UCLA), che hanno messo in luce come questo tipo di tè favorisca la crescita di determinati ceppi batterici intestinali, in grado di accelerare il metabolismo.

Tè nero e verde sono prebiotici

Pubblicato sull’European Journal of Nutrition, lo studio mostra che i polifenoli del tè nero che non vengono assorbiti dall’intestino, stimolano la produzione di batteri buoni, della specie Pseudobutyrivibrio, agendo direttamente sul metabolismo energetico del fegato attraverso i metaboliti intestinali. Ne consegue che il tè nero, come già è noto per il tè verde, sono prebiotici, portando alla crescita di microrganismi buoni, responsabili del benessere intestinale e dell’organismo in generale. Anche consumare una ricca colazione al mattino aiuterebbe a dimagrire, così come bere 8 bicchieri di acqua al giorno aiuta ad attivare il metabolismo e a bruciare calorie.

I benefici dei polifenoli

Se altre ricerche si sono concentrate sugli effetti benefici del tè verde sulla salute, questo nuovo studio è uno dei primi a rivelare le potenzialità dei polifenoli di cui il tè nero è ricco.

Susanne Henning, professoressa di nutrizione umana presso l’UCLA e autrice principale dello studio, conclude spiegando:

“Si sapeva che i polifenoli del tè verde sono più efficaci e offrono più benefici per la salute che i polifenoli del tè nero poiché le sostanze chimiche del tè verde sono assorbite nel sangue e nei tessuti. I nostri risultati suggeriscono che anche il tè nero, attraverso un meccanismo specifico e attraverso il microbioma intestinale, può contribuire alla buona salute e perdita di peso negli esseri umani. Gli amanti del tè nero ora hanno un nuovo motivo per continuare a berlo”.