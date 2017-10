Con Insta360 Pro qualsiasi auto può mappare per Street View di Matteo Testa 4 ottobre 2017

Da oggi è possibile contribuire a Street View associando la fotocamera VR Insta360 Pro alla propria vettura. Il prezzo però non è proprio accessibile

Street View ha mappato praticamente ogni luogo del pianeta e strada. Ora chiunque può contribuire al servizio attraverso un programma chiamato “Street View Ready” ma bisogna avere la giusta attrezzatura. La prima cosa è possedere una fotocamera 3D di alta qualità. Il primo dispositivo certificato da Google è Insta360 Pro realizzato dall’omonima azienda cinese. Questa potrà essere essere comodamente installata sul tetto della propria auto e permetterà di scattare foto addirittura con risoluzione 8K dello spazio circostante. Le immagini potranno poi essere caricate su Street View firmando il proprio lavoro.

Insta360 Pro è certamente un prodotto top di gamma e quindi ha un costo piuttosto proibitivo. Per mappare le città e contribuire al successo di Google, il cui assistente vocale verrà integrato in nuovi modelli di cuffie wireless, bisognerà spendere ben 3.500 dollari. Big G ha inoltre deciso che cederà in prestito 50 fotocamere di Insta360 nell’ambito del suo programma rivolto a professionisti e aziende che rispondano a certi requisiti. Nel frattempo Street View ha rinnovato il set di sensori e fotocamere poste sulle sue vetture di proprietà e da qualche settimana consente di visitare anche la Stazione Spaziale Internazionale.