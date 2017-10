Smau 2017 & CoreTech

CoreTech presenta Sygma, la piattaforma di gestione innovativa che più rappresenta l’era dell’HYBRID, anello mancante tra l’ON PREMISES & il CLOUD

E anche quest’anno CoreTech, il provider milanese di nuova generazione, conferma la propria presenza a SMAU Milano 2017, l’evento ICT più noto sul panorama italiano.

Il roadshow si svolgerà presso Fiera Milano City, durante le giornate di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 Ottobre e presto sarà resa nota l’ubicazione di CoreTech all’interno del complesso fieristico.

Il provider ha pensato proprio a tutto: lo stand sarà suddiviso in due sezioni, una dedicata alle soluzioni Cloud e l’altra dedicata alle soluzioni On Premises, idea progettata dal team di CoreTech per rappresentare al meglio non solo la filosofia e la mission aziendale ma anche lo scenario IT mondiale. Nella parte centrale poi, verrà posizionato un monitor e tutti gli ospiti di Smau potranno assistere in diretta ad una serie di corsi ed approfondimenti tematici.

Un’attenzione speciale verrà dedicata a Sygma, la piattaforma all-in-one per EDP, MSP e CSP che fornisce una vasta gamma di funzionalità integrate in un unico strumento e che permette a chi opera in ambito informatico di gestire l’on premises sfruttando tutta la potenza del cloud. Grazie alla potenzialità di questo strumento, CoreTech offre il giusto aiuto per chiunque desidera affrontare il cloud, una nuova sfida che sta cambiando totalmente il modo di lavorare rispetto a quanto tradizionalmente si è fatto in questi ultimi 30 anni in campo IT.

Con Sygma si possono utilizzare tutti i servizi cloud in modalità assolutamente White Label e CoreTech ne darà dimostrazione presentando in SMAU proprio l’integrazione con la sua punta di diamante: i Cloud Server Stellar e il servizio di backup remoto 1Backup.

Stellar: server cloud Enterprise, per ambienti di produzione

I Cloud Server Stellar sono la proposta CoreTech per costruire Cloud Server affidabili, idonei alle esigenze di server di produzione in termini di prestazioni, dimensionamento (completamente lineare) e network, offrendo al contempo anche tutta la sicurezza di strumenti quali backup, snapshot e monitoring, inclusi in tutte le soluzioni proposte.

I Cloud Stellar sono l’ideale per sistemi server di produzione di fascia Enterprise, per esigenze di lungo periodo, di 12 o più mesi.

Tramite Sygma, è possibile creare la propria macchina virtuale, effettuare Avvio, Arresto, Reboot, Reset, verificare le risorse di CPU, Ram e Disco utilizzate, vedere l’output della console, effettuare Snapshot ed effettuare il ripristino dagli Snapshot già esistenti.

1Backup: il servizio Efficiente, Semplice, Sicuro e Veloce per gestire il Backup nel Cloud

Il servizio 1Backup permette di effettuare il salvataggio di server e computer verso un’infrastruttura remota in Cloud, su data center collocati in Italia.

I dati, prima di essere trasferiti sul server di backup remoto, vengono compressi e criptati, rendendo il trasferimento veloce e sicuro. Il ripristino dei dati può essere effettuato dall’agente 1Backup o tramite interfaccia web.

Gli agenti 1Backup sono disponibili per piattaforma Windows, Linux e Mac OSX e dispongono di funzioni capaci di effettuare backup in ogni circostanza ed esigenza.

Con 1Backup è possibile gestire i più comuni Database come MS SQL Server, MySQL e Oracle, oltre che i File aperti grazie alla tecnologia VSS. Inoltre, è anche possibile eseguire backup immagine o bare metal e il backup dei sistemi virtuali come VMware e Hyper-V.

Richiedi un invito omaggio per l’ingresso a SMAU e passa dallo stand di CoreTech!