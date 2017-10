Sony sta per lanciare un nuovo PlayStation VR di Antonino Caffo 3 ottobre 2017

Numero di serie CUH-ZVR2 per un aggiornamento sostanziale che sbarcherà in Giappone dal 14 ottobre. Poche novità ma forse un taglio di prezzo

Sony ha svelato, in sordina, l’arrivo di un altro paio di visori per giocare in modalità realtà aumentata. I PlayStation VR numero in codice CUH-ZVR2 saranno disponibili dal 14 ottobre in Giappone e solo più in avanti in Europa, probabilmente entro Natale. Gli aggiornamenti sono soprattutto sotto la scocca, dove ora c’è un nuovo processore di unità che supporta i contenuti in modalità HDR pass-through. Questo vuol dire che gli utenti potranno godersi film e video in alta qualità direttamente tenendo indosso i loro occhialini, a differenza dei modelli attuali che necessitano di una disconnessione prima del passaggio al televisore. La piattaforma software rispecchierà la novità, assente sul primo PlayStation VR per motivi hardware ovviamente.

A Natale nei negozi

In Giappone il visore costa esattamente quanto la prima generazione, lasciando pensare a un abbassamento del prezzo della famiglia precedente. Latitano le notizie circa un arrivo in Occidente e in particolar modo in Europa anche se, per ragioni di marketing, il pacchetto potrebbe essere pronto in tempo per Natale. Una curiosità, in madrepatria il nuovo PlayStation VR viene venduto in bundle con la PlayStation Camera mentre su altri mercati potrebbe non essere così. Una scelta opinabile per varie ragioni: cosa se ne fa un utente di un secondo sensore di movimento quando ha già il primo che dovrebbe funzionare senza problemi con il rinnovato gadget VR? Anche esteticamente il design resta praticamente identico, senza un valido motivo dunque per passare ad altro. Tranne che l’HDR pass-through non sia una necessità più che impellente.