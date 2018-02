Amazon: 350 milioni di euro di export per PMI e artigiani di Redazione Data Manager Online 26 febbraio 2018













Le piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon Marketplace superano i €350 milioni di vendite all’estero nel 2017, creando migliaia di posti di lavoro

Amazon annuncia che le aziende italiane che vendono su Amazon Marketplace hanno raggiunto la cifra record nelle vendite all’estero di oltre €350 milioni nel 2017. Oltre 10 mila imprese italiane vendono su Amazon Marketplace e oltre un terzo esportano i loro prodotti soprattutto in Europa e alcune anche in tutto il mondo.

Per aiutare le piccole e medie imprese a esportare i loro prodotti, Amazon ha creato una serie di strumenti di supporto e di servizi come la spedizione e la distribuzione a livello globale e la gestione del customer service nella lingua locale. Ogni anno Amazon traduce anche centinaia di milioni di schede prodotto, consentendo loro di vendere a livello internazionale con un minimo sforzo.

Di conseguenza, nel 2017 le aziende italiane presenti su Amazon Marketplace hanno totalizzato vendite all’estero, in tutto il mondo, per oltre 350 milioni di euro attraverso gli undici siti web di Amazon, in sette lingue diverse, che consentono di raggiungere milioni di potenziali nuovi clienti. La metà di tutte le vendite sui siti Amazon nel mondo è effettuata da aziende indipendenti presenti su Amazon Marketplace; le PMI esportano prodotti verso clienti in Europa, Nord America, Giappone, China e India.

“Grazie al commercio online, un numero crescente di piccole e medie imprese italiane possono vendere i propri prodotti nel mondo e raggiungere nuovi clienti”, dichiara François Nuyts, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Il nostro obiettivo è continuare a fornire strumenti, supporto e consulenza a quelle piccole e medie imprese su Amazon Marketplace aiutandole a vendere i loro prodotti all’estero, a creare nuovi posti di lavoro e a dare una spinta all’economia”.

Oggi Amazon annuncia anche i risultati della nuova ricerca realizzata dalla società di consulenza economica Keystone Strategy. L’analisi ha rilevato che le aziende indipendenti italiane che vendono su Amazon hanno generato più di 10.000 posti di lavoro per supportare la propria crescita sul Marketplace.

La distribuzione dei posti di lavoro nella penisola è:

Nord-Ovest: oltre 3.000 posti di lavoro

Nord-Est: oltre 1.000 posti di lavoro

Centro: oltre 2.000 posti di lavoro

Sud: oltre 3.000 posti di lavoro

Isole: oltre 900 posti di lavoro.

“Siti Web come Amazon facilitano le piccole e medie imprese italiane a raggiungere i paesi esteri e questo è il motivo per cui continuiamo nella nostra missione di aiutare le PMI a far crescere le loro attività online”, afferma Sara Caleffi, Marketplace Director di Amazon.it. “Desideriamo vedere un numero maggiore di piccole e medie imprese fare il primo passo per vendere all’estero utilizzando il mix di strumenti disponibili e consulenza offerti da Amazon: in questo modo potranno raggiungere il loro potenziale diventando globali e facendo crescere il proprio business”.

Alcune piccole e medie imprese italiane che vendono all’estero attraverso Amazon Marketplace sono Shopty.com e Mobili Rebecca.

Shopty.com nasce nel 2009 a Ponzano Veneto diventando in breve tempo il negozio online di riferimento nel mondo del cucito, con un’ampia scelta di macchine per cucire, ricamatrici, taglia e cuci, merceria e tutto il necessario per il cucito e gli hobby creativi. Alberto Barichello, fondatore di Shopty.com, afferma: “Amazon fin da subito si è dimostrato un partner di prim’ordine. La facilità di integrazione del catalogo prodotti, la grande visibilità internazionale generata in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, nonché un valido supporto al venditore, hanno permesso di raggiungere in poco tempo inaspettati traguardi. Shopty.com ha così facilmente raggiunto milioni di clienti Amazon in Europa. Il fatturato della nostra azienda è cresciuto grazie all’export, che è diventato parte fondamentale del nostro lavoro. Attualmente più della metà del nostro fatturato è generato all’estero. Se a oggi nel progetto Shopty.com collaborano in via diretta più di 15 persone, questo è anche grazie ad Amazon”.

Creata nel 2015, Mobili Rebecca è guidata da Ada Di Fiore e opera nel settore dell’e-commerce con l’obiettivo di vendere online mobili di design e complementi d’arredo, abbattendo i costi intermedi. Sin da subito l’azienda di Potenza Picena (MC) ha instaurato una collaborazione con Amazon, che ha permesso una notevole crescita della giovane azienda composta da 13 persone di età media inferiore ai 35 anni, tra cui 8 donne di cui 3 giovani mamme. “La collaborazione con Amazon ci ha consentito di raggiungere nuovi paesi”, dichiara Ada Di Fiore, Amministratore Delegato di Mobili Rebecca. “Da quando i nostri prodotti sono in vendita su Amazon abbiamo registrato una crescita delle vendite del 50%, il 70% delle quali riconducibili all’export. E i Paesi esteri dove abbiamo registrato i risultati migliori sono Francia e Spagna, seguiti da Germania e UK. Questi risultati sono certamente dovuti alla possibilità di utilizzare la logistica di Amazon, che ha abbassato i costi di spedizione, rendendoci competitivi in particolare all’estero. La crescita delle vendite seguita all’avvio della collaborazione con Amazon ha reso inoltre necessaria l’assunzione di 5 persone interamente dedicate al lavoro generato da Amazon, un incremento del personale pari quasi al 50% delle nostre risorse”.