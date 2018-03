IQVIA Italia si rafforza con tre nuovi ingressi di Redazione Data Manager Online 9 marzo 2018

Entrano in azienda Stefano Ferri, nel ruolo di HQ, Key Account Manager del team Sales, Anna Maria Ferri, come Senior Manager, Key Account all’interno del team Sales Rx e Francesco D’Agostino, Engagement Manager, Technology Solutions

IQVIA, azienda leader a livello globale nell’utilizzo di dati, tecnologie e competenze scientifiche in ambito healthcare nata dalla fusione di IMS Health e Quintiles, prosegue nella crescita e nel rafforzamento della propria sede italiana con tre nuovi professionisti che ricopriranno posizioni chiave nell’organico aziendale: Stefano Ferri, che andrà a ricoprire il ruolo di Key Account Manager del team Sales, Anna Maria Ferri, come Senior Manager, Key Account all’interno del team Sales Rx e Francesco D’Agostino come Engagement Manager, Technology Solutions.

Stefano Ferri gestirà un cluster di aziende italiane. Arriva da una lunga esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di sempre maggior rilievo all’interno delle direzioni Sales & Marketing di Chiesi, GSK, Shire, per approdare infine in Amgen dove è stato Head of Sales per le aree Oncologia ed Ematologia.

Anna Maria Ferri, dopo una laurea in Economia e Management per l’Impresa conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha maturato la sua esperienza professionale nell’ambito della consulenza strategica all’interno di Simon-Kucher & Partners dove arriva a ricoprire il ruolo di Director.

Francesco D’Agostino gestirà progetti internazionali in ambito Technology, Digital e Multichannel con focus primario sugli HQ Italiani. Dopo il Master of Science in Economics and Management of Public Administration and International Institutions conseguito presso l’Università Bocconi di Milano, ha maturato la sua esperienza professionale nell’ambito della consulenza strategica, da ultimo in A.T. Kearney con il ruolo di Manager.