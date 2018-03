La Stazione Sperimentale Pelli partecipa a SMAU Padova di Redazione Data Manager Online 21 marzo 2018

Domani (ore 16) workshop con Regione Veneto e Camera di Commercio

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli, Organismo Nazionale di Ricerca delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, partecipa a SMAU Padova, l’appuntamento dedicato all’innovazione per imprese ed enti locali.

La Stazione Sperimentale sarà presente al Padiglione 11 stand B13 dal 22 al 23 marzo 2018 a PadovaFiere, con uno spazio espositivo funzionale alle occasioni di networking, dove esperti di settore terranno incontri tecnici con imprese ed enti interessati. Il personale tecnico-scientifico della SSIP sarà a disposizione per fornire informazioni sui nuovi servizi, i laboratori e i programmi di ricerca e formazione.

Registrati Registrati da questo link e partecipa a Smau Padova. Un anno di abbonamento dono alla versione digital di Data Manager !

A SMAU, inoltre, la SSIP promuove un workshop in programma domani, giovedì 22 marzo alle ore 16.00 presso la Saletta Vip, dal titolo: “La ricerca al servizio delle imprese: il caso della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti”. Nel corso dell’incontro saranno presentate alcune delle azioni che la Stazione Sperimentale sta portando avanti per la valorizzazione della pelle italiana sotto il profilo della sostenibilità, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, della sicurezza e non ultimo della formazione con il progetto Politecnico del Cuoio, in coerenza con le esigenze ed i fabbisogni delle imprese della filiera della concia operante nel Distretto Industriale di Arzignano.

Interverranno Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Reindustrializzazione e Pari Opportunità della Regione Veneto; Paolo Gurisatti, Presidente della Stazione Sperimentale; Edoardo Imperiale, Direttore Generale della Stazione Sperimentale; Paolo Mariani, Presidente Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Vicenza. Previste le testimonianze di Giorgio Pozza, Scientific Director del Gruppo Mastrotto SPA, e di un rappresentante di Ecoinnovazione srl, spin off di Enea.

Clicca qui per scaricare il tuo biglietto di ingresso gratuito!